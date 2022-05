Joe Satriani dice que es “emocionante” pensar que podría ser encargado de reproducir las partes de guitarra de Eddie Van Halen, como parte de un proyecto de tributo a Van Halen con Alex Van Halen y David Lee Roth.

El guitarrista de 65 años aborda el rumor un mes después de que el ex bajista de Metallica, Jason Newsted, revelara a The Palm Beach Post que el baterista de Van Halen se puso en contacto con él hace unos seis meses para tocar el bajo en el proyecto. Newsted dijo al periódico de Florida que aceptó ir a California para improvisar con Alex y Joe y ver si se sentía bien, pero finalmente se dio cuenta de que sería imposible hacer justicia al legado de Van Halen

“¿Cómo podrías?” dijo Jason . “No hay nadie que pueda superarlo, así que ¿cómo le muestras honor? No quería que se viera como una toma de dinero. Y entonces todo se esfumó”.

Satriani, quien está promocionando su nuevo álbum en solitario “The Elephants Of Mars“, fue preguntado por los comentarios de Newsted en una nueva entrevista con Andrew Daly de VW Music. Dijo al respecto:

“Sí, es cierto. Alex Van Halen y Dave se pusieron en contacto conmigo y tuvieron algunas conversaciones hace poco menos de un año sobre la posibilidad de organizar una gira completa para celebrar a Eddie y el legado de Van Halen”.

” Y sí, es aterrador. Quiero decir, literalmente me escuché a mí mismo diciendo, ‘Sí’, y luego la otra parte de mi cerebro dijo, ‘¿Acabas de decir sí? ¿Estás loco?’ Creo que recuerdo haberles dicho que cualquier guitarrista en su sano juicio se daría la vuelta y empezaría a huir lo más rápido posible porque no puedes estar a la altura de Eddie”.

“Es como uno de esos trabajos en los que lo intentas porque sabes que es importante para ti, y un trabajo de amor, pero aun así, la gente siempre va a decir: ‘No suena como Eddie’, hagas lo que hagas. Acepté el reto de esa manera, y dije: ‘Vale, estoy de acuerdo en seguir hablando de esto para ver qué pasa’. Pero no soy de la familia, y nunca he trabajado con Dave antes. Sólo soy un tipo al que llamaron y empezó a rodar la pelota”.

Vía VW Music.