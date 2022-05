Una de las canciones más emotivas de Oasis y, por supuesto, de las favoritas del fandom, es “Champagne Supernova”. Lanzada en mayo de 1996 como último sencillo de ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, la epopeya de 7 minutos de duración se instaló permanentemente en el corazón de los oyentes. Sin embargo, muchos se sorprenderán al saber que el tema realmente no significa nada, y que se escribió más en función de la musicalidad, que de ofrecer un mensaje.

De hecho, hasta el título del corte proviene de una completa casualidad. Noel lo formó después de escuchar mal el título de ‘Bossanova’, tercer álbum de los Pixies; mientras veía un documental sobre champagne.

Ya en 2005, Noel Gallagher, artífice de “Champagne Supernova”, admitía para NME que aún no encontraba el significado definitivo del tema, y que de hecho, podía significar diferentes cosas según su estado de ánimo.

“(…) Cuando empezamos, decidimos que no íbamos a hacer nada por nadie, sólo pensamos en dejar un montón de grandes canciones. Pero algunas de las palabras son sobre nada”.

“Una es sobre Bracket the Butler [caricatura inglesa], que solía estar en Camberwick Green, Trumpton o algo así. Solía tardar unos 20 minutos en ir por el pasillo. Y entonces no se me ocurrió nada que rimara con “hall”, aparte de “bala de cañón”, así que escribí: ‘Slowly walking down the hall, faster than a cannonball’. Y la gente decía: ‘Wow’. También está la frase: ‘Where were you while we were getting high’, porque eso es lo que siempre nos decíamos. Pero la cantidad de gente que ha montado clubes llamados Champagne Supernova es jodidamente increíble”.

Vía NME .