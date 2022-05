Podrán existir muchos problemas entre Noel & Liam; incluso, podemos estar muy del lado de Liam en varias ocasiones, pero no por eso significa que Noel no sea el genio que todos sabemos es.

Tal y como farout reporta, para Noel la velocidad siempre fue la clave del éxito, sin embargo, esto no necesariamente porque fuera la manera en la que él creía que se podría lograr un “hit”, sino porque, en realidad, existía una necesidad en la banda.

En aquellos entonces, 1994, cuando el ‘Definitely Maybe‘ se estaba construyendo en el estudio, la banda no tenía exactamente los millones de euros que tiene ahorita.

El tiempo de estudio se agotaba y los ingenieros estaban por abandonarles, por lo que sí o sí debían apresurar el paso y terminar de grabar o arriesgarse a pagar un extra.

¿El resultado? Noel corriendo y grabando, de un sólo golpe y en una sola toma, ‘Supersonic‘, uno de los himnos más emblemáticos de la banda hasta la fecha.

¿Se lo hubieran imaginado? La necesidad impulsó a los Gallagher a crear un himno que hoy, les ha dado una buena parte del reconocimiento mundial del que gozan en su carrera.

Y definitivamente ‘Supersonic‘, es una de las muchas joyas que habitan el ‘Definitely Maybe‘.

