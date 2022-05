Los 60’s son bien conocidos por ser la década que revolucionó la música. Fue el tiempo-espacio de muchas grandes bandas de rock como los Rolling Stones, los Beach Boys y Pink Floyd. Sin embargo, a pesar de todas estas grandes bandas, la década de los 60 no sería ni de lejos tan emblemática si no fuera por una en particular: The Beatles.

Los Beatles pueden ser el ensamble de rock más popular e icónico que jamás haya existido; vendieron millones de discos y agotaron las entradas de los estadios más grandes. Parecía que los Beatles eran imparables, y luego, durante el pico de su estrellato, terminaron su gira de 1966 y nunca más volvieron a tocar en vivo.

Pero, ¿por qué exactamente los Beatles dejaron de hacer giras?

Los Beatles dejaron de salir de gira en 1966 debido al agotamiento, la mala calidad del sonido en los recintos y la preocupación por su seguridad y bienestar personal. Otros factores, como la muerte de su mánager Brian Epstein y el deseo de mejorar su desarrollo musical, también contribuyeron a la decisión.

A continuación, enumeramos 5 razones por las cuales los Beatles dejaron de tocar, dejando un espacio incalculable en los escenarios internacionales.

Mayor énfasis en su desarrollo musical

Los Beatles querían expandir su espectro musical, y las giras significaban que la música que producían debía estar hecha para ser interpretada en directo.

Sus primeros 6 álbumes eran lo suficientemente fáciles de reproducir en vivo, pero las canciones de su siguiente esfuerzo, ‘Revolver’, habrían sido muy difíciles de tocar en formato live. Por ejemplo, cortes como “Got To Get You Into My Life” habrían requerido que llevaran un ensamble completo de gira.

Cuando los Beatles actuaban, ya tenían bastantes dificultades para escucharse a sí mismos debido a los gritos de los fans, así que estas características adicionales lo habrían hecho aún más difícil.

Agotamiento por las constantes giras

Paul McCartney dijo en una entrevista, años después de la disolución de los Beatles, que la banda estaba “un poco harta porque habían estado en esto (las giras) durante mucho tiempo”. En 1966, los Beatles llevaban unos 5 años actuando sin parar, momento en el que decidieron parar.

Sus “descansos” eran cuando grababan un nuevo álbum o hacían una nueva película. Todos los miembros tenían relaciones sentimentales o familias que necesitaban atención, y esta vida de giras ininterrumpidas no les dejaba tiempo para ello.

Mala calidad de sonido en los venues

Los Beatles empezaron tocando en pequeños locales de Liverpool. Estos recintos más pequeños ofrecían una buena acústica, ya que el sonido no tenía que viajar tan lejos. Esto significaba que el público -y la banda- podían escuchar claramente la música que se estaba tocando.

A medida que los Beatles se hacían más populares, el público ante el que tocaban era mucho mayor, al igual que los venues Sin embargo, los sistemas de sonido no se mejoraron lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de la creciente multitud. Si se combina esta mala calidad de sonido con miles de fans gritando, los Beatles no podían oír lo que estaban tocando.

Ringo dijo en una entrevista reciente que tenía que intentar leer los labios y las acciones corporales de los demás miembros para saber qué parte de la canción estaban tocando. Los Beatles tenían la sensación de estar tocando mal por no poder oírse a sí mismos en directo, lo que les desanimó a seguir de gira.

La Beatlemanía se convirtió en algo demasiado difícil de manejar

Cuando los Beatles llegaron a Inglaterra tras su primera gira por los Estados Unidos, fueron recibidos por miles de fans -en su mayoría mujeres- que habían dormido en el frío y duro suelo del aeropuerto esperando su llegada la noche anterior.

Fue necesaria la presencia de la policía para garantizar la seguridad de los músicos, ya que los fans habían derribado varias vallas para intentar acercarse a ellos, y cuarenta mujeres se desmayaron a la llegada del grupo. Los gritos eran tan fuertes que, según los periodistas, ahogaban el ruido de los motores del avión.

Los Beatles no podían ir a ningún lado ni hacer nada sin ser acosados por los gritos de la Beatlemanía; eso les impedía tener una vida. Cada vez que salían de gira, la Beatlemanía crecía, así que dejaron de hacerlo con la esperanza de que eso calmara a los fans.

La muerte de Brian Epstein

George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr ya habían dejado de hacer giras durante casi un año cuando su mánager, Brian Epstein, fue encontrado muerto por una sobredosis accidental de drogas en agosto de 1967.

Aunque la muerte de Epstein no contribuyó a la pausa inicial de un año de giras que ya se había producido; ciertamente consolidó el hecho de que los Beatles no volverían a salir en lo absoluto. Epstein siempre fue la persona que organizaba los tours, por lo que nunca se sintió bien volver a salir de gira sin él.