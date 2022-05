Tras las restricciones por la pandemia del Coronavirus, los festivales y conciertos están a la orden del día y, tal como Pearl Jam o Metallica; Rage Against the Machine podría estar pisando suelo Latinoamericano durante el año en curso o para el 2023, ¿estará México incluido en esos planes?

Recordemos que en 2019, en medio del estallido social chileno; Rage Against the Machine anunció su vuelta a los escenarios con una gira internacional titulada Public Service Announcement, que supuestamente arrancaría en marzo del 2020. Como todos sabemos, esos planes no pudieron llevarse a cabo y no fue sino hasta febrero del presente año que RATM anunció su calendario definitivo, que está dividido en dos partes.

El primer tramo inicia en julio y acaba en agosto del 2022; mientras que la segunda parte se retoma en febrero y termina en abril del 2023.

Entonces, ¿cuándo podría visitar Rage Against the Machine Latinoamérica?

Aunque la Latam no está incluida en el calendario oficial del conjunto, destaca de sobremanera el espacio de 6 meses entre tramo y tramo, por lo que algunas fuentes locales ya empiezan a especular al respecto.

La más destacada es el periodista brasileño José Norberto Flesh, quien constantemente acierta sus predicciones (filtraciones) en cuanto a qué artistas visitarán Brasil y, por ende, la región. En su canal de YouTube aseguró que el conjunto visitará no una sino tres ciudades brasileñas a finales de año, por lo que una gira latinoamericana sería factible.

¿Será que ese hueco no se trata de un descanso, sino una reservación para diferentes conciertos en Latinoamérica? Ya lo veremos.