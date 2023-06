The Cure y Muse tienen mucho en común. Ambas son bandas inglesas catalogadas como legendarias, por su enorme trayectoria y su nivel de convocatoria. Hoy en día, The Cure y Muse son bandas que aparecen en lo más alto de cualquier festival del mundo.

Sin embargo, la cosa no era así hace 20 años, cuando The Cure ya era una banda de rock consagrada, pero Muse apenas se encontraba escalando la difícil montaña rumbo a la fama. Y en este camino, Robert Smith les dio un pequeño empujón que, sin duda, ayudó mucho a Matt Bellamy y compañía.

Las palabras de Robert Smith sobre la Música de Muse: “Inspiradora”

Por allá de 2004, The Cure salió de gira por Estados Unidos con distintas bandas de mediano calibre, principalmente para darles una oportunidad de ampliar su creciente base de fans. Las bandas que formaban parte de esta gira eran Interpol, The Rapture, Thursday, Mogwai y, por supuesto, Muse, quienes aún buscaban ganarse un pedazo del pastel del mercado de los EE. UU.

La gira se llamó Curiosa Festival y al entrar cualquiera de sus conciertos, los fans eran recibidos con un panfleto con información de las bandas abridoras. Y no era cualquier información o semblanza. No, eran palabras del propio Robert Smith y básicamente eran sus impresiones de cada banda. Como mini-reseñas personales de Robert Smith.

El panfleto incluía sus propias palabras de Muse, las cuales, traducidas al español, decían: “La energía que generan sobre el escenario es fenomenal. ¡Hacen realmente mucho ruido para ser una banda de tres integrantes y al mismo tiempo todo es hermosamente melódico! Todo termina haciendo sentido y es inspirador”.

En aquel entonces, The Cure se encontraba promocionando su décimo segundo álbum de estudio, su homónimo The Cure, mientras que Muse recién había lanzado su tercer esfuerzo discográfico titulado Absolution (hoy un clásico del rock contemporáneo).

Muse visitó recientemente México como parte de su gira mundial por su más reciente disco Will of the People. The Cure, por su parte, regresará a México en noviembre próximo para encabezar el festival Corona Capital 2023.