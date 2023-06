Sin rodeos y sin vueltas. El festival Corona Capital ha anunciado la lista de precios oficiales para todos los tipos de boletos, desde el más accesible hasta el más exclusivo. Así que van los detalles para que alistes tu tarjeta de crédito y le digas adiós a tus ahorros.

¿Cuándo se realizará el Corona Capital 2023?

El festival Corona Capital 2023 se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, la misma sede donde el festival ha tenido lugar desde su primera edición en octubre de 2010.

¿Quién estará en el Corona Capital 2023?

Este año, el cartel del Corona Capital 2023 estará encabezado por Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys, entre muchas otras bandas internacionales más.

¿Cuándo inicia la preventa y venta de boletos del Corona Capital 2023?

La venta de boletos del Corona Capital 2023 iniciará con una preventa Citibanamex el 9 de junio a las 2:00 pm en Ticketmaster. Las fechas de preventa y venta de boletos exactas son las siguientes.

Preventa Citibanamex: 9 de junio a las 2:00 pm

Venta general: 10 de junio a las 2:00 pm

Precios del Corona Capital 2023

Fase 1

Abono General: $5,126.25

Abono Comfort Pass: $7,689.75

Abono Plus: $10,200

Abono Área Club: $36,200

Fase 2

Abono General: $6,047

Abono Comfort Pass: $9,069.75

Abono Plus: $11,740

Fase 3

Abono General: $6,667

Abono Comfort Pass: $10,365

Abono Plus: $13,280

Fase 4

Abono General: $8,365

Así que ya lo sabes, marca tu calendario y pon tu alarma porque los boletos para el Corona Capital 2023 van a volar como pan caliente. ¡Mucha suerte!