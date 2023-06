Trent Reznor de Nine Inch Nails lloró con una canción de Dua Lipa.

Trent Reznor, una de las figuras más siniestras y oscuras del rock, admitió recientemente que lloró con una canción de Dua Lipa, esto después de que su hija le recomendó escuchar a la famosa cantante de pop.

En una reciente entrevista con el reconocido productor Rick Rubin (via TLOTBF), Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, confesó que la música pop nunca ha sido lo suyo y hasta ha mantenido a sus hijos lejos de este género, explicando que siempre ha pensado que “apesta”. Tal cual.

Bueno, en dicha entrevista, Trent Reznor contó también que poco a poco le ha abierto las puertas a la música pop, gracias a su hija, quien, quien incluso le presentó a Dua Lipa, provocándole una reacción bastante profunda. Esto fue lo que dijo:

“A mi hija le gusta mucho y eso es genial. Es su música, es lo suyo. En realidad, me recordó el arte de escribir una canción bien hecha. De hecho, lloré después de escuchar una canción de Dua Lipa, porque era una pieza musical muy bien hecha, era inteligente y se sintió bien.”

Trent Reznor no especificó cuál fue la canción de Dua Lipa que lo hizo llorar, pero el compositor de bandas sonoras como The Social Network y Soul hizo énfasis en lo difícil que es lograr una canción bien hecha. “Es algo muy difícil de hacer, no sé cómo hacer eso”.

Mientras tanto, Trent Reznor llegó recientemente a los titulares de noticias ya que será el encargado de componer la banda sonora de la nueva película de las Tortugas Ninja junto con Atticus Ross.