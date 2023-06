El nu metal está más vivo que nunca y Limp Bizkit lo ha demostrado una vez más con una actuación histórica en el mundialmente famoso festival Rock am Ring de Alemania, donde la banda liderada por Fred Durst se presentó ante más de 100 mil personas, ¡eso es un Estadio Azteca!

Limp Bizkit puso a cantar a más de 100 mil fans su versión de “Behind Blue Eyes”

El pasado fin de semana, Limp Bizkit se presentó en el festival Rock am Ring (hermano del festival Rock in Park) junto con Foo Fighters, Kings of Leon, Bring Me the Horizon, Incubus, Evanescence, Papa Roach, entre otros.

Pero lo que circula en redes sociales, es un impresionante video donde podemos ver a Limp Bizkit interpretando su versión de “Behind Blue Eyes” (original de The Who), con más de 100 mil personas cantando la canción a todo pulmón. Mira el video a continuación, ¡cómo dan ganas de estar ahí!

Y como ya es tradición en esta nueva etapa de Limp Bizkit, en el video podemos ver a Fred Durst usando un permanente ochentero, muy acorde a su nueva imagen de “papá moderno”, pero al mismo tiempo siendo intencionalmente ridículo.

La versión de “Behind Blue Eyes” de Limp Bizkit aparece originalmente en el álbum Results May Vary, lanzado en 2004, misma que incluso se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de la banda, hasta el día de hoy. El video de la canción acumula al día de hoy más de 24 millones de reproducciones en YouTube.