Hayley Williams ha hablado recientemente de la influencia que Foo Fighters y su difunto baterista, Taylor Hawkins, han tenido en Paramore. Ello sucedió durante el último episodio de su programa de radio, Everything Is Emo.

Williams está presentando actualmente la serie semanal de 20 partes para Back To Back Sounds de la BBC: Amplified, donde comparte “su amor por la música que dio forma a los años 90 hasta la actualidad”.

En el episodio de esta semana de Everything Is Emo, Williams dedicó tiempo a hablar de la influencia que Paramore ha recibido de Foo Fighters a lo largo de los años.

Williams recordó entonces cómo su baterista Zac Farro necesitaba “una buena batería” cuando Paramore empezó a dar conciertos, lo que hizo que le regalaran un kit que antes era propiedad de Taylor Hawkins.

Williams luego habló más sobre Hawkins, quien falleció en marzo en Bogotá, Colombia, donde Foo Fighters se encontraba de gira.

“Pero creo que, más que nada, como fan de la música y como fan de Foo Fighters, me encanta lo que [Hawkins] hizo por Dave Grohl. Escucho su álbum ‘There’s Nothing Left To Lose’ y sé que es el primer disco en el que Taylor tocó. Se unió a los Foo Fighters e hicieron este disco juntos. Y puedes oír la diferencia; creo que sacó algo en la voz de Dave Grohl y en la forma en que escribía, todo ello”.

“Realmente resuena en mí y me encantaba este disco cuando era adolescente”.

Vía Everything Is Emo.