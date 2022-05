¿Recuerdan cómo durante años nos peleamos con la vida gritando a los 4 vientos que nadie sabía bien qué era y qué no era emo? ¿Y recuerdan cómo la gente empezó a decir que Kudai era emo cuando los verdaderos emos sabíamos que esa basura pop nunca fue emo?

¡Ok! Por fin una verdadera autoridad del emo ha hablado y después de tantos años está de acuerdo con nosotros: la gente no sabe qué es el maldito emo.

Ahora bien, lo más clavados se irán por vertientes más noventeras que se recargan en post-rock que sí, en efecto, eran emo.

Pero Hayley Williams, guste o no, fue una figura moderna del género que junto a Paramore sentó las bases para que una nueva estética fuera adoptada junto con tantos otros grupos más de la época.

Recientemente en una entrevista para BBC Sounds llamado ‘Everything is Emo‘, Hayley Williams realizó comentarios fuertes considera que entre la nostalgia, la gente ha comenzado a confundir a ciertos proyectos pop con emo.

“Desde el primer día, me quedé perpleja cuando escuché por primera vez sobre esta palabra ’emo’. La busqué en Internet y traté de entenderla porque me estaba metiendo en música que no era popular en la radio.

Estaba descubriendo todo este otro mundo y quería entenderlo mejor porque quería saberlo todo, quería estar realmente allí. Y emo ha cambiado mucho a lo largo de los años. Pero hay una cosa que nunca ha cambiado: la gente está confundida acerca de lo que es el maldito emo”.

Hayley Williams