Para nadie es un secreto que Rammstein, sí, la agrupación alemana de metal industrial es acérrima fanática de los Héroes del Silencio, el conjunto español liderado por Enrique Bunbury. De hecho, previo al lanzamiento de su último material discográfico, habían confirmado un cover a “Entre Dos Tierras” que, presumiblemente, sería incluido en el álbum.

No obstante, tras el debut de ‘Zeit’ el pasado 29 de abril, los fanáticos se dieron cuenta que dicha reversión no logró el corte final del álbum. Sin embargo, Internet ha hecho lo suyo y en redes sociales ya circula una supuesta filtración del cover, en donde podemos escuchar a Till Lindemann poniéndole su toque personal al tema hispanohablante de 1990.

El pasado mes de enero, Juan Valdivia Navarro, guitarrista de los Héroes del Silencio, confirmó las buenas nuevas al Heraldo, y dijo sentirse halagado por la versión de Rammstein al corte de ‘Senderos de Traición’. Incluso, confirmó ya haber escuchado el tema.

“Es un grupo cañero, y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión (…) Tuvimos cierto impacto en Alemania, y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien. ¿Que si me choca lo de que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania, nosotros hicimos lo mismo hace treinta años”.

Y aunque no se sabe a ciencia cierta por qué la reversión no logró quedar en ‘Zeit’, tal parece ser que Lindemann no desea que el cover se quede guardado en un cajón. Incluso, el propio Bunbury compartió en su cuenta oficial de Instagram el enlace al mismo; sin embargo, dicha liga no lleva a ningún lugar, por lo que muchos especulan que se trata de un problema relacionado a derechos de autor.

En este contexto, la supuesta versión de Rammstein para “Entre Dos Tierras” ya se ha filtrado en redes sociales y YouTube pero, tan pronto es detectada, es eliminada por las propias plataformas. Cuartel de Metal es uno de los pocos sitios web que ha logrado conservar el material, que puedes escuchar en este enlace.