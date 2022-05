El guitarrista de los Deftones, Stephen Carpenter, ha revelado que no viajará con sus compañeros de banda al otro lado del mundo el próximo mes. Comenzando con una actuación en el festival Rock Am Ring la primera semana de junio; el conjunto pasará mes y medio de gira por toda Europa y el Reino Unido, marcando así sus primeros shows en el viejo continente desde 2018.

Deftones todavía está planeando hacer la gira, pero Carpenter ha revelado en un nuevo comunicado en vídeo que no participará en este tramo del viaje – y también ha anunciado a su reemplazo.

“Aunque me encantaría estar en la carretera con mis hermanos, tocando para todos nuestros increíbles fans internacionales; he decidido quedarme tocando en casa por ahora”– escribió en la publicación del video. “Con todo lo que está ocurriendo en el mundo, todavía no estoy preparado para dejar mi casa y abandonar el país”. Vía redes sociales.

Ahora, como muchos sabrán -o quizás no- Stephen Carpenter es un conspiranoico clase A, quien cree que la Tierra es plana; que los atentados del 9/11 son un montaje; y vehementemente antivacunas. A pesar de que no se hace mención a nada de esto en el comunicado, muchos fanáticos y medios especializados afirman que la retirada del guitarrista es, en realidad, porque no se ha vacunado y no tiene la intención de hacerlo.

“Me gustaría poder verlos a todos y cada uno de ustedes pero, por ahora, nuestro buen amigo de Sacramento, Lance, cumplirá mis funciones. Aunque los vea desde lejos, estaré allí en espíritu con mi familia Deftones“. Vía redes sociales.

Según The PRP, la persona a la que Carpenter se refiere como “Lance” es un músico llamado Lance Jackman, quien tocó con la banda un par de fechas durante la primavera pasada. No es un gran nombre, pero es conocido por tocar en las bandas de Sacramento Eightfourseven y Horseneck, así como en el grupo Will Haven.