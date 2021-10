Últimamente parece que Chino Moreno ha logrado administrar su tiempo lo suficientemente bien como para poder ofrecer entrevistas a uno que otro medio. Sin embargo, cuando el vocalista de los Deftones se sienta a platicar con Dewey Halpaus de The Peer Pleasure Podcast, la conversación es más una chala de amigos que suele ponerse bastante interesante.

Y es por eso que durante esta última visita al podcast, Dewey sintió la confianza de profundizar en un tema bastante incómodo para el vocalista: Stephen Carpenter, guitarrista de Deftones y amigo de la infancia de Chino.

¿La razón? Ya en el pasado les habíamos comentado que Stephen se había declarado anti-vaxxer y terraplanista. Y aunque la segunda es algo que a nadie afecta, la primera sí se convirtió en toda una noticia que lo colocó en el foco de críticas y burlas en redes sociales.

¿Su respuesta? No tan negativa como uno pensaría:

“Mira, Stephen es mi amigo desde que tengo 10 años y nada va a cambiar eso. ¿Es raro escucharle hablar así en internet? Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque en la vida real no lo hace; es más, jamás hemos si quiera tocado esos temas.



Sí, eventualmente lo saca y empieza a divagar y mejor me paro y me voy. Creo que cada quien tiene derecho a tener una opinión, ¿sabes? Pero también te tienes que hacer responsable de lo que generan esas opiniones; viene en el paquete de precisamente “tener una opinión”.



Pero en persona es un ser hermoso, uno de los más empáticos, caritativos e inteligentes seres hermosos que conozco en este planeta”. Chino Moreno

Durante la entrevista, Moreno también habló de un álbum que la banda tiene en la nevera ya que simplemente no se han decidido a lanzarlo.

¿La razón? En realidad está y no está terminado; está listo como para que una disquera diga “¡Excelente! Tenemos nuevo disco” porque tiene canciones, letras, grabaciones, etc. Sin embargo, no está realmente “terminado” ya que es un disco que Chino describe como “fragmentado“, ya que después de tantos roces, giras, estrés y problemas entre ellos, lo que ‘Eros‘ verdaderamente representa fue una reunión de amigos en la que primero hacían de todo menos tocar música por compromiso, sino más bien por diversión.

Entre tardes de Risk, partidas de póker, risas y diversión, cada canción fue agarrando su propio estilo y ambiente. Sin embargo, no siguen una línea ni les inspira a entrar a grabar diario y pulir; al contrario, son canciones divertidas para ellos que les acompañan en esta catarsis de reparar heridas y volver a ser amigos.

“Es rarísimo, porque justo ahora que todo está sanando, sonamos a otra banda y eso me agrada”.

“Ceremony” fue el último sencillo que Deftones liberó en 2020. Chéquenlo por acá y den click aquí si quieren escuchar la conversación entera.