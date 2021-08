¿Quieres tocar como Stephen Carpenter? Probablemente nunca lo podrán hacer porque les falta mucha onda, pero lo que sí es que pueden aprenderle su técnica, y justamente gracias a una dinámica realizada en el canal oficial de Deftones en Youtube, puede que lo consigas.

A través de un extenso y paciente “playthrough”, Carpenter no sólo explica las bases de cómo interpretar “My Own Summer (Shove It)”, sino que también nos muestra algunos secretos de la técnica que él mismo ha desarrollado para fluir mejor entre las pisadas y adaptarse exactamente al origen de composición de la misma.

Suena bien, ¿no? Pero esto sólo es una muestra de lo que hicieron en honor al ‘From the Around The Fur‘, ya que Carpenter tiene otro playthrough de “Needles & Pins” del homónimo de Deftones en 2003. ¡Chéquenlos por acá!