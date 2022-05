Pese a que la relevancia de la MTV no puede ser negada -por lo menos durante la década de los noventa-, eso no quiere decir que el canal musical y sus marcas no acumulen detractores a lo largo de las décadas. Representando todo lo mainstream, popular y socialmente aceptado; algunos grandes se han distanciado completamente de estos “valores”, como es el caso de Metallica.

Si bien el conjunto de thrash metal es lo suficientemente grande como caer en la clasificación de la MTV; James Hetfield y compañía mostraron su lado más rebelde a finales de 1996, cuando durante una entrega de premios tocaron las canciones más inapropiadas para el público de la TV.

Aunque se trató de un evento más orientado al pop-rock (con nominaciones a George Michael, Oasis, Alanis Morissette y Robbie Williams como presentador); Metallica fue invitado a actuar en la gala de los MTV Europe Music Awards 1996 en el Alexandra Palace de Londres. Sin embargo, la organización del evento no esperaba que el conjunto se saliera completamente del guión, y ofreciera una de los segmentos más polémicos de la historia.

El plan original era que tocaran “King Nothing”, sencillo principal de su entonces más reciente álbum, ‘Load’. No obstante, mejor se decidieron por interpretar un cover de “Last Caress” de Misfits. ¿Y por qué hubo tanto problema con ello? Pues porque la letra de esta canción punk de 80 segundos incluye letras como “Hoy he v*olado a tu mamá” y “Hoy he matado a tu bebé”.

La cereza en el pastel vino con la interpretación de “So What?” de Anti-Nowhere League, nuevamente, otra reversión de un corte punk rock. En el horario de máxima audiencia de la MTV, James Hetfield cantó: “Me he acostado con la reina, me he acostado con Bach; he ch*upado el p*ne de un viejo”.

Naturalmente, MTV quedó completamente escandalizado con el número y, como consecuencia, vetó a la banda durante años del canal, algo que a Metallica pareció no importarle mucho. Cuando eres parte de los “4 jinetes del metal” puedes darte ciertos gustos, como sacar de sus casillas al canal de música más importante del mundo.