Aunque su éxito es “relativamente nuevo” en la cultura occidental, para nadie es un secreto -aún incluso para el más ingenuo en el espectro musical- que BTS es la banda más famosa de todos los tiempos, sólo equiparables, quizás, con los Beatles.

La historia de Bangtan comienza por allá del 2013, año de su debut, bajo el cobijo de una discográfica prácticamente desconocida en Corea del Sur, Big Hit Entertainment, que entonces no formaba parte de la elite de las “tres grandes” (SME Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment). Sin embargo, el talento, compromiso, ética intachable, lirismo y magnetismo fuera de este mundo de sus 7 integrantes (Jungkook, Jimin, V, Suga, RM, J Hope y Jin), acabó convirtiendo a BTS en un fenómeno imparable que, hoy día, abarrota en cuestión de minutos cualquier arena o estadio que se le ponga enfrente.

Enumerar los logros y distinciones que BTS ha logrado en sus casi 10 años de trayectoria no es tarea fácil, pero definitivamente se pueden nombrar algunos de ellos: Tienen cinco álbumes número uno hasta la fecha y un puñado de canciones que ocupan los primeros puestos en las listas de éxitos; dos nominaciones a los Grammy; son embajadores de gran prestigio en la ONU y aportan unos $5 mil millones de dólares anuales a la economía surcoreana.

Y aunque todo lo anterior es producto de su esfuerzo inalcanzable, para muchos queda claro que la base sobre la que se cimenta el éxito de BTS es el vínculo inquebrantable que sostienen con el ARMY 💜 (Adorable Representative M.C. for Youth), nombre con el que se conoce a su fandom, alimentados por una rica discografía que trasciende el idioma y la cultura.

Después de una serie de conciertos en el Estadio Olímpico de Seúl y de una próxima residencia en Las Vegas; BTS está listo para volver a los escenarios internacionales como parte de la 64º entrega de los Grammys en la que, además de actuar, están nominados en la categoría de Mejor Actuación de dúo/grupo pop por su éxito anglosajón, “Butter”.

Con motivo de lo anterior, la revista Rolling Stone decidió recopilar un listado con las Mejores 100 canciones en la discografía -hasta la fecha- de BTS, y a continuación te compartimos los 10 primeros lugares. Aquí puedes revisar el ranking completo.

10. “Dope” (2015)

“Dope” es la quinta canción del mini album ‘The Most Beautiful Moment In Life Pt.1‘ y su segundo single promocional. Ganó una atención considerable a nivel internacional, ya que se convirtió en objeto de numerosos vídeos de reacción en YouTube. “Dope” se convirtió en el primer vídeo musical del grupo en superar las 100 millones de visitas en YouTube, lo que convirtió a BTS en el primer grupo de K-pop fuera de las “tres grandes” agencias de entretenimiento coreanas (SM, YG y JYP) en alcanzar dicho logro.

La canción habla de todo el esfuerzo que el conjunto había puesto para sobresalir entre los demás, con letras como: “Trabajamos toda la noche, todos los días, mientras tu juegas en el club. Somos diferentes a los demás chicos”.

9. “I Need U” (2015)

“I Need U” fue el sencillo principal de su tercer extended play, ‘The Most Beautiful Moment in Life, Part 1‘, y el primero en traerles una victoria en un programa musical de la televisión surcoreana. La canción retrata “el comienzo de la edad adulta, en la que la belleza coexiste con la incertidumbre, y se centra en el futuro incierto más que en el glamour de la juventud”.

“I Need U” fue recibida con críticas muy positivas por parte de los críticos, varios de los cuales señalaron el cambio auditivo parcial de BTS, que se alejaba de sus cortes orientados al hip-hop y exploraba otros géneros “hacia un sonido más diverso y pop”, como un punto de inflexión en la carrera de la banda que sentó las bases para su futuro ascenso al superestrellato internacional.

8. “Blood, Sweat & Tears” (2016)

“Blood, Sweat & Tears” fue el single principal del segundo álbum de estudio de la banda, ‘Wings’ (2016). La canción recibió comentarios generalmente positivos por parte de los críticos musicales, que se mostraron favorables a su producción, el sonido refrescante y la entrega vocal de BTS. También se la comparó con los estilos musicales de Major Lazer y Justin Bieber. Fue nominada a la Canción del Año en los Mnet Asian Music Awards y apareció en las listas de fin de década de las mejores canciones de K-pop de Billboard y GQ.

Hablando del concepto y el significado del corte en una rueda de prensa, RM declaró:

“Cuanto más difícil es resistir una tentación, más se piensa en ella y se vacila. Esa incertidumbre forma parte del proceso de crecimiento. Blood Sweat & Tears es una canción que muestra cómo se piensa, se elige y se crece”.

Suga añadió que “la canción transmite una determinación optimista de usar nuestras alas para llegar lejos, aunque nos encontremos con tentaciones en la vida”.

7. “Black Swan” (2020)

“Black Swan” fue lanzada en enero del 2020, como primer single promocional de ‘Map Of The Soul:7’. Musicalmente, se describió como una canción de hip hop emo y ritmos de batería trap. La letra es introspectiva y en ella BTS confiesa, como artistas, el miedo a perder su pasión por la música.

“Black Swan” recibió aclamación generalizada de los críticos musicales por su letra “honesta y cruda” y su producción oscura, con comparaciones que se hicieron con el single de 2018 de la banda, “Fake Love”.

Según la Agencia de Noticias Yonhap, “Black Swan” continúa el tema de la exploración del propio ego del anterior álbum de BTS, ‘Map of the Soul: Persona’, inspirado en las teorías de la psicología humana del psiquiatra suizo Carl Jung. Un comunicado de prensa del Korea Times describió el corte como “la confesión de un artista que ha aprendido realmente lo que la música significa para sí mismo”, en la que “BTS se sumerge en su interior como artista y se enfrenta a las sombras que antes había ocultado…”.

6. “Dimple” (2017)

“Dimple” es una canción de Jungkook, Jimin, Jin y V (también conocida como la vocal line) de BTS. Fue lanzada el 18 de septiembre de 2017 y aparece como la cuarta pista de su quinto mini álbum ‘Love Yourself: Her’ y como la quinta pista del CD A de su segundo álbum recopilatorio, ‘Love Yourself: Answer’. Su letra explora temas de amor romántico, acompañados de instrumentales pop y de gran energía, marcando un cambio de tono en este álbum respecto a sus predecesores centrados en el amor platónico y la juventud.

5. ‘Silver Spoon (Baepsae)’ (2015)

“Silver Spoon” (también conocida como “Baepsae” o “Crow-Tit”) fue lanzada el 30 de noviembre de 2015 y aparece como la sexta pista para su cuarto mini-álbum ‘The Most Beautiful Moment in Life Pt.2’, que figura como la segunda parte de la trilogía sobre la juventud de BTS.

Según un concepto viral, la riqueza y el estatus social se clasifican en cuatro grupos de cucharas, oro (금), plata (은), bronce (동) y tierra/suciedad (흙). Cada cuchara equivale al concepto de riqueza o estatus social. Esta idea de la cuchara de plata que se menciona en la canción “Baepsae” sí proviene del mismo concepto occidental de nacer con una cuchara de plata en la boca.

En la canción, que rememora a la agresividad de sus primeros temas, BTS se refiere a sí mismos como baepsae porque no formaban parte de una gran compañía de entretenimiento y todavía se estaban convirtiendo en los idos internacionales que ahora son. Estaban orgullosos de ser baepsae.

4. “Burning Up (Fire)” (2016)

“Burning Up (Fire)” es sin lugar a dudas una de las canciones más atesoradas por el ARMY, principalmente por su explosiva coreografía, siempre recordada durante la memorable ejecución de BTS en los Mnet Asian Music Award. Fue lanzada el 2 de mayo de 2016, sirve como tema principal y aparece como la décima pista del CD 1 en su primer álbum recopilatorio, ‘The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever’.

“Fire” destaca por sus fragmentos de producción house y su electrónica de vanguardia, mientras que los chicos ofrecen algunas de sus secciones de rap más impresionantes hasta la fecha, con J-Hope brillando especialmente en la primera estrofa del tema.

El vídeo musical que lo acompaña, es igualmente impresionante En un momento dado, BTS parece correr el riesgo de sufrir un latigazo cervical por sus rápidos movimientos de grupo, y en otros sirven directamente a la Matrix con una cautivadora coreografía en cámara lenta.