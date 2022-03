Castor Hetfield, hijo de James Hetfield de Metallica, ha lanzado un nuevo sencillo de la mano Bastardane, banda a la que pertenece.

Bajo el título de “Above All”, tal y como MetalSucks reporta, la canción que se desprende del álbum ‘Is This Rage?‘ que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, parece mantener una clara influencia del trabajo de su padre con Metallica; un groove muy noventero que no se aleja mucho de los cimientos de la vieja escuela del metal.

Sin embargo, pese a que Castor carga con una sombra gigantesca por el obvio éxito de su papá, en realidad el pequeño Hetfield no tiene mucho interés en la “historia” y parece estar más enfocado en divertirse en lo que está haciendo, lo cuál parece ser un buen camino.

“No buscamos ser otros güeros con ganas de conseguir chicas a través de la música; creemos que cada época necesita de una guía y nosotros creemos que la música puede ser el camino hacia la luz en estos tiempos obscuros”.

¿Será que logren toda esa profundidad? Chequen por acá su nuevo sencillo.

