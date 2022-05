Josh Klinghoffer fue el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers durante una década. Sin embargo, siempre hubo un pequeño problema: no era John Frusciante ☹️ y, como resultado, Klinghoffer fue relevado abruptamente de sus funciones en 2019.

Durante su estancia en el grupo Klinghoffer fue un miembro de pleno derecho y no un guitarrista de sesión; y formar parte de una de las bandas más grandes del mundo fue una experiencia reveladora para él. En la década que estuvo con los Chilis vivió sus sueños más salvajes, pero su papel estaba ahí un día y se iba al siguiente.

Antes de que Frusciante volviera al grupo, él y Flea comenzaron a trabajar juntos en un proyecto. No tardaron mucho en darse cuenta que tenía que volver al lugar que le correspondía en los Red Hot Chili Peppers. “John [Frusciante] y Flea tienen un lenguaje musical”– explicó Klinghoffer en el podcast WTF de Marc Maron en 2020.

“Nunca podré competir con la historia que tienen él y John. Fui en bicicleta [a la casa de Flea]. Me dijeron: ‘Nos pondremos manos a la obra. Hemos decidido pedirle a John que vuelva a la banda’.

“Y me senté allí en silencio por un segundo y dije, ‘No me sorprende’. Y lo único que se me ocurrió decir fue: ‘Ojalá hubiera podido hacer algo con ustedes, musical o creativamente, que hubiera hecho que esto fuera absolutamente imposible'”.

Vía WTF.