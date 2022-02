Después de haber ofrecido un brevísimo adelanto el pasado viernes (28 de enero) ya está disponible a través de plataformas digitales y con un nuevo video oficial “Black Summer”, el primer sencillo del nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers. Se titula ‘Unlimited Love’, será el sucesor de ‘The Getaway’ del 2016 y el primero con John Frusciante en la guitarra desde ‘Stadium Arcadium’ del 2006.

A través de un comunicado colectivo, la banda declaró:

Por su parte John Frusciante, quien se separó de los Red Hot Chili Peppers en 2009 solo para reincorporarse nuevamente hasta el 2019; declaró:

“Cuando nos reunimos para empezar a componer material, empezamos tocando viejas canciones de gente como Johnny ‘Guitar’ Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett y otros. Poco a poco, empezamos a aportar nuevas ideas y a convertir las jams en canciones, y al cabo de un par de meses el material nuevo era lo único que tocábamos”.

“La sensación de diversión sin esfuerzo que teníamos cuando tocábamos canciones de otras personas nos acompañó todo el tiempo que estuvimos escribiendo. Para mí, este disco representa nuestro amor y nuestra fe en el otro”.

Vía redes sociales.