El sueño de los amantes del rock se ha vuelto realidad una vez más, luego de que Liam Gallagher estrenara el sencillo “Everything’s Electric”, que cuenta con la colaboración de Dave Grohl, de los Foo Fighters, tanto en la escritura como en la ejecución de la batería.

“Everything’s Electric” se trata de la primera canción que se extrae del próximo nuevo álbum en solitario del ex líder de Oasis, ‘C’MON YOU KNOW’, que saldrá a la venta el 27 de mayo y figura como la continuación de ‘Why Me? Why Not’ del 2019.

El tema fue escrito por el líder de los Foo Fighters, Grohl, quien también toca la batería en el tema junto a su productor Greg Kurstin. Por su parte, Gallagher y Grohl se conocieron hace varios años cuando los Foos y Oasis hicieron una gira juntos, y en los últimos años se ha especulado con una colaboración entre ambos.

El sencillo está inspirado en “Sabotage” de los Beastie Boys y “Gimme Shelter” de The Rolling Stones, según un comunicado de prensa oficial.

Gallagher interpretará “Everything’s Electric” en los BRIT Awards el próximo 8 febrero, donde el tema se estrenará en directo.

A finales de este año, Gallagher dará sus mayores espectáculos en solitario hasta la fecha, incluyendo dos conciertos con entradas agotadas en Knebworth, el mismo recinto en el que Oasis tocó su épica jornada doble en 1996.