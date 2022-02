El guitarrista y cantante de Metallica, James Hetfield, ha inspirado a muchos músicos a lo largo de las últimas décadas, desde que el thrash metal surgií en Los Ángeles, California, a principios de los 80. Durante toda su carrera, Metallica siempre ha rendido tributo a las bandas que los influenciaron. En una entrevista con la emisora colombiana Radioacktiva por allá del 2016; Hetfield enumeró a 4 actos de rock que son sus favoritos de todos los tiempos.

Y es que a pesar de ser considerado como una de las voces más poderosas del metal, Hetfield fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll como miembro de Metallica en 2009 por Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers; así que se trata de una personalidad reconocida en la materia.

UFO

Una de las razones por las que James Hetfield quería tocar un modelo de guitarra Flying V era porque le encantaba el guitarrista Michael Schenker (Scorpions, UFO), según reveló en una entrevista con Guitar World en 2018:

“Conseguí mi V blanca en 1980. Fue la segunda guitarra que tuve. Y probablemente la compré por 200 dólares. Así que sabía que era una copia. Pero la tratamos como una verdadera Gibson. Quería una blanca porque Michael Schenker de UFO tenía una. Así que yo también necesitaba una”. Vía Guitar World.

Formados en Londres en 1968, UFO publicó 22 álbumes de estudio. Algunos de sus clásicos son “Doctor, Doctor”, “Rock Bottom”, “Mother Mary”, “Too Hot To Handle” y “Only You Can Rock Me”. El famoso productor de los Beatles, George Martin, trabajó con el grupo en su octavo álbum de estudio, ‘No Place To Run‘.

Aerosmith

Metallica fue invitado por MTV Icon en 2002 para homenajear a Aerosmith, y James Hetfield compartió su amor por la banda de hard rock de Boston y reveló su canción favorita, diciendo:

“Me gustaría cerrar los ojos e imaginarme en mi habitación como aquel adolescente escuchando ‘Toys In The Attic’ y ‘Rocks’, tocándolas hasta que los surcos se desgastaran. Escuchando cada uno de los lick de Brad y Joe hacia el final y pudiendo cantar cada una de esas cosas”.

En una entrevista con Guitar World en 2009, Hetfield confesó que el primer concierto al que acudió fue el de Aerosmith y AC/DC en la Long Beach Arena el 12 de julio de 1978. Sólo tenía 15 años.

Thin Lizzy

Como todos los miembros de Metallica, incluido el fallecido Cliff Burton, James Hetfield también ama a Thin Lizzy e incluso lamentó la muerte del legendario bajista y cantante de la banda, Phil Lynott, en una entrevista con Hot Press en 2011: “Fue uno de esos momentos tan tristes. Sólo te preguntabas: ‘¿Por qué Dios se llevó a una persona tan creativa?”.

“Pero creo que todo tenía un propósito. Porque las luchas sobre las que escribió: las drogas, la bebida, la etnia. Todas esas cosas, casi hablan más fuerte ahora que ha fallecido. Para mí, al pasar por la lucha contra el alcohol y la adicción en general, el hecho de volver a escuchar sus letras me hace pensar: “Vaya, ahora sé de qué está hablando”. Eso me encanta”. Vía Hot Press .

Metallica versionó a Thin Lizzy para la famosa canción tradicional irlandesa “Whiskey In The Jar”, en su álbum de covers de 1998 ‘Garage Inc’.

Iron Maiden

“Los primeros álbumes de Iron Maiden. Me encanta la nueva ola del Heavy Metal británico. Eso me hace sentir bien, me recuerda la juventud”, dijo James Hetfield a Radioacktiva.

La revista Rolling Stone hizo una lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos en 2008 con la ayuda de muchos músicos famosos que votaron por sus artistas favoritos. Hetfield fue uno de los votantes que enumeró los 20 mejores cantantes de todos los tiempos en su opinión en aquel momento.

Incluyó al ex cantante de Iron Maiden Paul Di’Anno en el puesto número 8. Fue la voz de Maiden en sus dos primeros álbumes de estudio, ‘Iron Maiden’ (1980) y ‘Killers’ (1981).