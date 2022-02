Según el vocalista Corey Taylor, Slipknot está en la fase final de preparación para el lanzamiento de su nuevo álbum. Ya se ha elegido un título, actualmente se encuentra en la etapa de mezcla, y el cantante expresó su esperanza de que el sucesor de ‘We Are Not Your Kind’ salga a la luz dentro de unos tres meses. También dijo que se está perfilando como una versión “más pesada” de su elepé seminal del 2004, ‘Vol. 3: The Subliminal Verses’.

En entrevista con Eddie Trunk en el programa de SiriusXM, ‘Trunk Nation’, el frontman dio más detalles sobre el progreso de Slipknot en el que será el séptimo álbum de estudio del grupo.

“El disco está ahora mismo en proceso de mezcla. Todo está terminado, así que se está mezclando ahora mismo, lo cual es una gran noticia”. Vía Blabbermouth.

Dando una pista a los fans sobre el calendario de lanzamiento, continuó:

“Creo que probablemente van a ser otros tres meses [antes de que se publique]. El material gráfico está hecho. Acabamos de pensar en el título. No te lo voy a decir ahora mismo. Pero estamos muy emocionados. Así que espero que dentro de tres meses -bueno, menos que eso- saquemos el sencillo, y luego dentro de tres meses sacaremos el álbum”. Vía Blabbermouth.

Comparando el nuevo material con el catálogo existente de la banda, Taylor, quien lanzó su primer álbum en solitario, ‘CMFT,’ en 2020, dijo:

“Es realmente asesino. Es más oscuro que ‘We Are Not Your Kind’, pero hay una tonelada de melodías. Le he dicho a todo el mundo que es como una versión más pesada de ‘Vol. 3′”. “Tiene muchas texturas y capas. El material pesado tiene ataque, pero el material melódico se puede hundir en los dientes; hay un montón de grandes melodías y ganchos. Estoy muy, muy emocionado de que la gente lo escuche”. Blabbermouth.

Con un nuevo disco en el horizonte, los fans de Slipknot tienen mucho que esperar este año. La gira “Knotfest Roadshow” de la banda continuará a finales de este año con dos etapas por separado en Norteamérica, cada una con su propio conjunto de actos de apoyo especiales. In This Moment y Jinjer han sido elegidos para la primera etapa (marzo y abril); mientras que Cypress Hill y Ho99o9 completarán el cartel de la segunda etapa (mayo y junio).