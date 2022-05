Una muy lamentable noticia para el universo musical. A través de medios de comunicación internacionales, Nick Cave ha confirmado el fallecimiento de su hijo Jethro Lazenby, a los 31 años de edad. “Con mucha tristeza, puedo confirmar que mi hijo, Jethro, ha fallecido. Agradeceríamos la privacidad de la familia en este momento”, dijo brevemente el artista a través de un comunicado (vía The Guardian).

Jethro Lazenby nació en 1991, hijo de Nick Cave y de Beau Lazenby. Se crió en Australia junto a su madre, y más tarde dijo que no conoció a Nick sino hasta los siete u ocho años de edad.

“Fue un tiempo difícil, pero al final todo salió bien”– dijo Nick a un periodista en 2008. “Para mi eterno pesar, no tuve mucho contacto con Jethro en los primeros años, pero ahora tengo una gran relación con él”. Jethro, por su parte, dijo en una entrevista de 2012: “No empezó tan bien, teniendo toda esta m*erda con mi padre y estando bajo su sombra”.

Tras mudarse al Reino Unido de joven, Jethro se convirtió en modelo, incluso para marcas como Balenciaga y Versace.

En abril, Jethro fue declarado culpable de agresión ilegal, tras haber agredido físicamente a su madre en marzo. Entonces, su abogado anunció que se le había diagnosticado con esquizofrenia. Fue encarcelado y puesto en libertad el pasado fin de semana. Anteriormente, fue condenado por agresión en 2018, contra su entonces novia.

Desafortunadamente, Nick Cave sufre ahora la muerte de dos de sus cuatro hijos. En 2015 su hijo Arthur murió a los 15 años de edad, tras caer de un acantilado cerca de Brighton. En un comunicado en el que se anunciaba su muerte, se le describió como un “niño hermoso, feliz y cariñoso”.El impacto de su fallecimiento en Cave se exploró en el documental One More Time With Feeling, que se centró en la realización del álbum Skeleton Tree.