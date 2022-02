‘Spider-Man: No Way Home’ por fin tiene un lanzamiento digital confirmado, ya que Jeffrey Hirsch, CEO del servicio de streaming Starz; reveló en entrevista con Deadline que la esperada entrega del héroe arácnido estará disponible para ver en la plataforma “en algún momento de los próximos seis meses”. De esta manera, los usuarios de Starz podrán disfrutar del título antes de agosto del 2022.

Dónde acabaría exactamente la película del UCM en streaming era un tema polémico, debido a los conflictos de distribución de Spider-Man entre Disney y Sony.

Aunque Sony firmó recientemente un acuerdo que asegura que todas sus películas de Marvel llegarán a Disney Plus primero, esto sólo entró en vigor a principios de 2022. Eso significa que, al ser un estreno de finales de 2021; ‘No Way Home’ no llegó a la fecha límite para Disney Plus y no estará en esa plataforma de streaming por esa razón.

Esto deja a ‘No Way Home’ en un limbo bastante extraño, donde sigue siendo parte del acuerdo de Sony Pictures con Starz que, según GamesRadar, vio todos los grandes lanzamientos de Sony desde 2005 hasta 2021 aterrizar en Starz antes de cualquier otra plataforma.

Será el último lanzamiento importante de Sony Pictures que llegue primero a Starz, y si se estrenan futuras películas de Spider-Man, es probable que lleguen a Disney Plus en lugar de a Netflix, debido al mencionado acuerdo de Sony con Disney que garantiza que las películas de Marvel lleguen a Disney Plus antes que a cualquier otra plataforma.

Por su parte, la aplicación internacional de Starz, llamada Starzplay, está disponible en México a través de servicios de cable satelital como Izzy, Totalplay y Dish Movil, además de Prime Video y Apple TV por un costo de $89 pesos al mes.