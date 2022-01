A pesar de estrenarse justo a finales del 2021 y durante una pandemia, ‘Spider-Man: No Way Home’ ha dominado la taquilla, con la venta de entradas superando a algunas de las películas más vistas de todos los tiempos.

Con villanos del multiverso que incluyen al “Duende Verde” de Willem Dafoe y al “Electro” de Jamie Foxx, la película es una vista obligada para cualquier fan de Marvel o de Spider-Man. Si quieres ver la tercera entrega de Spidey en tu propio televisor, quizá quieras esperar al estreno en casa, y ver todos esos esperados momentos detrás de cámaras.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en VOD (video bajo demanda)?



Normalmente, las películas de Marvel tardan unos dos meses en estrenarse en VOD después del estreno en cines. Por ejemplo, ‘Shang-Chi’ se estrenó en cines el 2 de septiembre de 2021 y llegó a las tiendas el 12 de noviembre de 2021. ‘Eternals’ también tuvo un plazo similar.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegó a los cines el 15 de diciembre de 2021, por lo que podría esperarse un lanzamiento en la modalidad video bajo demanda salga a mediados/finales de marzo 2022.

De momento, las pre-ordenes en VOD ya están disponibles en los Estados Unidos y Reino Unido por un costo de $19.99 dólares ($407 pesos), a través de Vudu, Amazon, Apple, Google Play y YouTube.

¿Dónde se podrá ver Spider-Man: No Way Home en streaming – ¿Está disponible en Netflix o Disney+?

‘Spider-Man: No Way Home’ sí se estrenará en Netflix y Disney+, pero habrá que esperar.

En Estados Unidos, por ejemplo, la película llegará primero a Starz, una plataforma de streaming propiedad de Lionsgate; sin embargo, aún no se ha confirmado una fecha de estreno.

Sin embargo, el procedimiento podría ser distinto en el caso de México y Latinoamérica, ya que los acuerdos de distribución de Sony cambian de región a región, además de que la propiedad compartida del título replantea las cosas. A través de redes sociales, Luis Duran, Director General de HBO Latinoamérica; confirmó que ‘No Way Home’ se unirá a las filas de su plataforma “durante la primera mitad del año”.

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar… En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021

¿Cuándo sale Spider-Man: No Way Home en DVD y Blu-ray?

Todavía no se ha fijado una fecha para el lanzamiento en DVD o Blu-ray de ‘Spider-Man: No Way Home’. Sin embargo, no debería ser demasiado larga después del lanzamiento en streaming.