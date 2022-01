La película de superhéroes de Sony, ‘Spider-Man: No Way Home’, no recogerá ningún premio en los BAFTA de 2022, según ha revelado Deadline.

Se entiende que Sony no subió la película a la plataforma de streaming online de los BAFTA, BAFTA View, a tiempo para que cumpliera los criterios de elegibilidad.

Se sabe que el estudio y el organismo de premios han intentado llegar a una exención, pero no han alcanzado un acuerdo satisfactorio. Actualmente, si un miembro de la BAFTA con derecho a voto da “play” en la página individual de la película, se proyecta un tráiler de dos minutos en lugar de la película completa. Por su parte, la BAFTA ha redactado la siguiente declaración en su plataforma de visualización:

‘Spider-Man: No Way Home’ no cumple con los criterios de elegibilidad para los EE British Academy Film Awards 2022 y, por lo tanto, no puede participar. Como se indica en nuestro reglamento, todas las películas deben ponerse a disposición de los miembros votantes en BAFTA View antes del cierre de la votación de la primera ronda para garantizar la equidad y la paridad de todos los títulos, y la película no fue puesta a disposición por el distribuidor. Vía Deadline.

La primera ronda de votaciones se cerró el 3 de enero, fecha límite para que las películas se subieran a Internet. Una posible teoría es que Sony se aferra a su ventana de exhibición exclusiva y no quiere permitir que se transmita en la plataforma privada de los BAFTA, por temor a la piratería.

BAFTA introdujo el requisito de subir los títulos a BAFTA View en el verano de 2020 (antes de la temporada de premios de 2021). El año 2022 marca la primera vez que no se permite a las distribuidoras enviar proyecciones en DVD.

‘Spider-Man: No Way Home’ parece ser el único estreno que ha eludido BAFTA View para esta temporada de premios. ‘Eternals’, de Disney, estuvo disponible en la plataforma antes de su estreno en Disney+ el 12 de enero; y ‘Matrix: Resurrections’, de Warner Bros, también estuvo presente a pesar de no contar aún con un hogar de streaming en el Reino Unido (está en HBO Max en los Estados Unidos).

La noticia supone un duro golpe para la campaña de premios de la película, ya que el filme protagonizado por Tom Holland había acumulado un importante impulso de premios tras su asombroso éxito en taquilla. Estrenada el 15 de diciembre, la película ha recaudado $1.5 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha, y se ha convertido en una importante opción para los Oscar, con crecientes peticiones para que reciba una nominación a la mejor película de la Academia.