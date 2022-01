A finales de los 90, ‘Matrix’ supuso una revolución en la industria del cine; ya que el paso de un siglo a otro se reflejó en la gran pantalla y en la forma de contar historias. A lo largo de la trilogía, el impacto de la franquicia fue tal que cada entrega era un éxito de taquilla, y nadie quería perderse esos movimientos perfectos de Keanu Reeves, el vestuario tan replicado fuera de la pantalla y esa historia que le voló la cabeza a más de uno.

Tras 19 años del estreno de ‘Matrix: Revolutions’, la última de la trilogía original, Warner Bros. sorprendió al público con el anuncio de una nueva entrega. ¿Qué podían contar ahora si los protagonistas ya habían muerto? La historia estaba terminada y no parecía haber cabos sueltos que pudieran retrasar esta secuela.

‘Matrix: Resurrections’ generó sentimientos encontrados entre los fans y ha habido todo tipo de opiniones. Mientras que algunos la recibieron con los brazos abiertos y aceptaron esta nueva aventura; hubo muchos que se sintieron decepcionados por el resultado y, seguramente, harán como si esta secuela nunca hubiera existido. Es cierto que cada uno tomará sus propias decisiones u opiniones respecto a la película, pero cuando se habla de dinero las cosas cambian.

‘Matrix 4’ consiguió generar expectación y fue tema de conversación antes de su lanzamiento, pero su recaudación no ha sido suficiente; sobre todo teniendo en cuenta que se estrenó días después del monstruo de la taquilla ‘Spider-Man: No Way Home’, otro punto que sin duda le afectó. De acuerdo con lo informado en World of Reel, la película protagonizada por Keanu reeves y Carrie-Anne Moss estaría a punto de perder hasta $100 millones de dólares, y ya se considera que está en números rojos.

Desde su estreno el 22 de diciembre hasta hoy, ‘Matrix: Resurrections’ ha superado los $100 millones de dólares en taquilla, recuperando sus $190 millones de presupuesto. Sin embargo, eso no es suficiente, ya que aún hay que contar los gastos externos que tienen que ver con el marketing, la distribución y la promoción, lo que supone una pérdida. En algunos países la película ya está disponible en HBO Max, y quizás su impacto sea mejor allí, aunque sus ganancias difícilmente se salvarán.

Hasta ahora, tanto Lana Wachowski como Keanu Reeves no han mostrado interés en nuevas películas pertenecientes a la franquicia, pero existe la posibilidad de que Warner ya haya realizado inversiones previas para trabajar en algún spin-off o serie. Sólo el tiempo nos hará testigos de lo que ocurra en el futuro con ‘Matrix’, aunque la trilogía original siempre tendrá un lugar en el corazón de los fans.