Keanu Reeves no cree que ‘The Matrix’ 5 vaya a suceder después de ‘The Matrix: Resurrections’. El famoso actor volvió a interpretar su papel del “elegido” en la última entrega de la franquicia, dirigida por Lana Wachowski.

La película ha recaudado hasta el momento más de $70 millones de dólares en la taquilla mundial, que vio una recaudación inferior a los $12 millones de dólares durante su fin de semana de estreno. Esta débil apertura en taquilla podría deberse al estreno simultáneo del filme en el servicio de streaming HBO Max, así como a la continua preocupación por la pandemia del COVID-19.

Aun así, el hecho de que ‘The Matrix: Resurrections’ se haya hecho realidad es algo extraño en sí. Las dos hermanas Wachowski, Lana y Lily, habían dejado muy claro que no tenían intención de hacer otra película de Matrix después de ‘The Matrix Revolutions’ de 2003. De hecho, Lily dijo a los medios en 2015 que volver a la serie le resultaba una “idea particularmente repelente.”

No obstante, ‘Resurrections’ se anunció oficialmente a finales de 2019 con Lana como directora, aunque su hermana no regresaría. Ahora, con la película estrenada en cines y HBO Max, los espectadores se preguntan si ‘The Matrix’ 5 está en el horizonte.

En declaraciones a la revista Empire, Reeves ofreció su opinión sobre si ‘The Matrix’ 5 se hará o no. Cuando se le pregunta por otra parte del proyecto, el querido actor bromeó: “¿Cuál otra? Resurrections Redux”. Al considerar que Lana ya ha terminado con la franquicia, Reeves profundizó:

“Yo diría que Lana no hará otra Matrix. No lo creo. Si tuviera que emitir una papeleta… No, no una papeleta, un voto. Diría que Lana no hará otra película de Matrix”.

Vía Empire.