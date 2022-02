‘Spider-Man: No Way Home’, de Marvel Studios y Sony Pictures, continua posicionándose como la película más importante del 2021. Rindiendo homenaje a tres generaciones de lanzarredes, esta tricuela parece tenerlo todo. Desde que el héroe de Tom Holland finalmente se convierte en su mejor yo, hasta ver a casi una docena de actores históricos en la trama; los fans no se cansan de lo que entregó ‘No Way Home’.

Con tantos momentos que requirieron de un gran esfuerzo para darles vida, los fans tienen curiosidad por saber cuáles fueron las escenas más difíciles de llevar a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que ‘No Way Home’ lleva ya algunas semanas en los cines.

Recientemente, el equipo de guionistas de la trilogía ha respondido a esa pregunta y ha compartido qué fue lo más difícil de escribir para ellos.

En un episodio de preguntas y respuestas con Jeff Goldsmith, los guionistas de ‘Spider-Man: No Way Home’, Erik Sommers y Chris McKenna; compartieron qué escenas de la película fueron las más difíciles de escribir para ellos.

La pareja se refirió a los diversos cuadros en los que aparecen todos los villanos de la película, en concreto aquella en la que están encerrados en el sótano del Sanctum Sanctorum. Se encontraron con algunos retos a la hora de elaborar cómo “Peter” iba a explicar su plan a “Dr. Strange”, antes de que el Hechicero se decidiera a enviar a los villanos a casa tal y como estaban: