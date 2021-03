El señor Corey Taylor, líder de Slipknot y Stone Sour, regresa a la carga con sus comentarios anti-centennials 😝 y ahora, le pide a los miembros de la Generación Z (aquellos nacidos en 1996 o después), que por favor dejen de estar quejándose de todo.

En una nueva entrevista con Rolling Stone, el vocalista de 47 años de edad explicó que es verdad que hay una urgencia de mejora general en el mundo, pero que no por eso debemos de estar protestando 24/7.

Hablando sobre la cancelación digital; que tantos condenados ha ofrecido recientemente (entre seres animados e inanimados); Taylor dijo:

Ya nadie puede manejar nada, lo que significa que ya nadie puede manejar la conversación real, lo que significa que todos solo quieren cancelar mi*rda, sin margen de mejora.

El líder de Slipknot se tornó un tanto más político y prosiguió a señalar tanto a los gobiernos de izquierda como los de derecha, por tener la culpa de cómo la sociedad maneja las cosas en la actualidad. Y para no dejar títere con cabeza, también culpó a los medios de comunicación y otras figuras prominentes en la industria del entretenimiento.

No estoy diciendo que las cosas no deberían cambiar de tantas formas diferentes. Ni siquiera voy a decir que no tienen derecho a ser apasionados del cambio social. Lo que estoy diciendo es que escojan sus batallas, que sepan qué diablos está pasando antes de ir a perseguir a la gente con horcas sin ningún motivo. Hay tanto por hacer en tantas cosas diferentes, no tienen que que protestar por todo lo que alguien intenta izar en el poste como una bandera roja.

Esta discusión se produce pocas semanas después de que Taylor reaccionara ante la Generación Z tratando de cancelar al rapero Eminem por la apología a la violencia doméstica que hace en el sencillo “Love The Way You Lie” (2010), que tiene a dueto con Rihanna. En ella, dice: