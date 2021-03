La cancelación digital ha tenido álgidos días de actividad en redes sociales. Recientemente, el columnista de The New York Times, Charles M. Blow, publicó un polémico tuit en el que aseguraba que Pepé Le Pew; el famoso zorrillo francés de los Looney Tunes, aportaba a la cultura de la violación mediante su actitudes misóginas y no consensuales, normalizadas durante décadas.

Naturalmente, los comentarios del periodista provocaron una cascada de opiniones; y algunas sensibilidades fueron heridas durante el proceso. En respuesta, los defensores de Pepé Le Pew han lanzado una peculiar petición en línea… para que no cancelen al personaje animado.

¡Así como lo escuchas! Resulta que el zorrillito acosador formaría parte del elenco de ‘Space Jam: A New Legacy‘, la muy anticipada secuela de ‘Space Jam’, pero que en esta ocasión contará con el protagónico de carne y hueso de Lebron James.

A raíz de la polémica suscitada, Warner Bros; productora del filme y dueña del personaje, decidió acabar con la incursión actoral de Pepe Le Pew en la próxima entrega del estudio e incluso, de futuros proyectos. Eso desencadenó la furia de algunos, quienes ya están recabando firmas a través de change.org para dar marcha atrás con la instrucción. La escueta misiva propone.

Lamentablemente, no regresará en futuros proyectos de Warner Bros, lo que lo convierte en el primer personaje de Looney Tunes en la historia en ser excluido de proyectos futuros. La cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos hoy en día. El columnista del New York Times, Charles M. Blow, ha puesto en marcha tantas tonterías en su twitter. Boicot a Warner Bros y todas las películas y proyectos futuros.

La solicitud está a punto de alcanzar su objetivo de 2,500 firmas; sin embargo, es poco probable que el estudio deserte en cuanto la eliminación de Pepé Le Pew. El compromiso social se ha vuelto algo vital para las compañías modernas, y saben que la mínima posibilidad de que se les relacione con temas tan sensibles como la violencia de género podría significar su tumba. Así que por lo pronto, ¡Au revoir, Pepé!