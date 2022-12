A través de redes sociales los fanáticos aún se perciben molestos con Ticketmaster México por lo sucedido el pasado viernes (9 de diciembre), cuando cientos de admiradores de Bad Bunny se quedaron fuera de su concierto en el Estadio Azteca a pesar de contar con boletos para verlo.

Por lo anterior, Ticketmaster México recibió una sanción millonaria además de obligársele a resarcir el daño a todos los afectados, sin embargo; la compañía anunció a través de un nuevo comunicado que dará a conocer nuevas medidas para evitar la venta y circulación de boletos falsos problemática que, según ellos, sucedió en el concierto de Bad Bunny.

Sosteniendo su argumento inicial, Ticketmaster México aseguró que el problema para entrar al concierto de Bad Bunny el día 9 de diciembre en el Estadio Azteca no se debió a la sobreventa (como el propio titular de la PROFECO sugirió); si no al “número sin precedentes de boletos falsos y/o duplicados” que se presentó, todos ellos “adquiridos en canales no oficiales de venta”.

Afirmaron que la demanda de boletos para ver al conejo malo en la CDMX fue la más alta de la historia, con 4.5 millones personas tratado de obtener uno de los aproximadamente 120 mil boletos disponibles.

También declararon que Ticketmaster México está “colaborando abiertamente con la investigación de la PROFECO” (luego de que recibieran miles de demandas en su contra) y que de ninguna manera participan en la reventa de boletaje, algo de lo que han sido acusados incluso antes de la pandemia del Coronavirus, pero que se ha visto exacerbado en eventos recientes.

Por último pero no menos importante, anunciaron que implementarán nuevas medidas para que la supuesta falsificación y/o duplicación de boletos no siga ocurriendo, aunque no detallaron en qué consistirán estas disposiciones de “última generación tecnológica”.

Mientras tanto, la ticketera de OCESA y Live Nation en México recibió una multa por parte de la PROFECO que, según fuentes locales, podría ascender al 10% de las ganancias totales de la compañía durante el año.

Además de tener que regresar íntegro el monto económico a todos los afectados, también tendrán que proporcionar un 20% adicional por concepto de indemnización.

Y es que Ticketmaster ha estado bajo un fuerte escrutinio no sólo en territorio nacional, pues en los Estados Unidos recientemente se ha anunciado una investigación federal en su contra por supuestas prácticas desleales y monopólicas tras la fallida venta del Eras Tour de Taylor Swift.

¿Harto tener que lidiar con Ticketmaster y su servicio? Por acá enumeramos 5 alternativas de boletaje que existen en el país.