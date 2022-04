Han pasado casi dos semanas desde el lamentable fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, y el mundo de la música aún no se recupera de la devastadora noticia. Tanto colegas como fanáticos del músico han rendido sus respectivos homenajes; sin embargo, siempre habrán comentarios hirientes y fuera de lugar en situaciones de dolor. Recientemente Hawkins fue tildado como “egoísta”, ya que su muerte está relacionada con el abuso de sustancias.

Hawkins, de 50 años de edad, falleció el 25 de marzo en una habitación de hotel en Bogotá, Colombia, horas antes de presentarse en el festival Estéreo Picnic. De acuerdo al reporte forense, al momento del deceso 10 sustancias diferentes fueron encontradas en el cuerpo del baterista, entre ellas marihuana, antidepresivos, benzodiacepinas y opioides (heroína, fentanilo y morfina). Un súbito paro cardiaco, derivado del abuso de sustancias, habría sido la causa del fallecimiento de Hawkins.

Recientemente, el polémico músico y activista Ted Nugent, declaró que la actitud de Taylor Hawkins fue desconsiderada, ya que morir por abuso de sustancias es egoísta.

Ted Nugent, de 73 años de edad, fue guitarrista de la banda de rock psicodélico de los 60’s, The Amboy Dukes, y después consolidó una carrera en solitario. No obstante, en años recientes, ha ganado fama por su ultra-conservadora visión política y su defensa a ultranza de los derechos de caza y posesión de armas en los Estados Unidos. Incluso llegó a ser investigado por el servicio secreto, en relación a ciertos comentarios que hizo sobre Barack Obama.

Según recoge Blabbermouth, Nugent comentó sobre el fallecimiento de Taylor Hawkins:

“Es desgarrador a muchos niveles. Cincuenta años con una horrible y larga celebración de abuso de sustancias. No estoy… Bueno, sí estoy juzgando porque el abuso de sustancias es egoísta. Su esposa e hija, deberían haber sido tomadas en consideración. ¿Pasar tiempo con su esposa e hija es más importante que drogarse o menos importante que drogarse?”

“(…) Le dije a Jimi Hendrix: ‘No, no quiero tu droga, te va a matar, Jimi’. Bon Scott [AC/DC] venía al estudio cuando mi banda estaba grabando ‘Weekend Warriors’ en Miami y AC/DC estaba llegando y trabajando en ‘Highway To Hell’ – simplemente poderes musicales fenomenales. Y llegaba borracho todos los días con un Jack Daniel’s o un Old Grand-Dad y decía: ‘Oye, Teddy, prueba un poco de esto’. Y olía como a pañal. Qué talento. Qué buen tipo. Todos ellos eran buenos tipos”.

“Así que, si querías a Taylor Hawkins, yo lo quería; quería al hombre; todavía lo quiero. Pero quiero más a su mujer y a su hija. Porque ellas no le rompieron el corazón; él les rompió el corazón a ellas“.

“Así que, que Dios guarde el alma de Taylor Hawkins y de todos esos drogadictos y borrachos que murieron prematuramente. Da gracias a Dios por cada día que estás sobre la tierra. Respira hondo, concéntrate en lo positivo y muestra reverencia por tu don de la vida y tu templo sagrado. No envenenes tu templo sagrado. Es así de sencillo”.

vía Blabbermouth.