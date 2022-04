Korn ha anunciado una nueva gira de verano con otros iconos del nu metal, Evanescence, producida por Live Nation. Acompañados por invitados especiales que varían en fechas seleccionadas, la gira de 18 paradas comenzará el 16 de agosto en la Ball Arena de Denver, Colorado, haciendo paradas por todo Estados Unidos en Boston, Chicago, Houston y más antes de terminar en Ridgefield, Washington, el 16 de septiembre.

“Deseamos salir de gira este verano y traer a nuestros amigos Evanescence“– dijo Jonathan Davis de Korn. “Cada vez que Amy viene a uno de nuestros shows, siempre me encanta verla al lado del escenario viendo todo el set y rockeando. Nos lo vamos a pasar muy bien en esta gira, y no podemos esperar a verla allí”. Vía Blabbermouth.

Por su parte, la vocalista de Evanescence, Amy Lee, añadió:

“Me enamoré mucho de la música de Korn en la escuela. Fue una inspiración durante la formación de mi propia banda. Las oportunidades que hemos tenido de tocar juntos a lo largo de los años son especiales, forman parte de nuestra historia. Siguen siendo una de las mejores bandas en directo que he visto nunca. Es un honor y una emoción volver a salir con nuestros amigos, nuestra primera gira completa juntos desde 2007. Todos tenemos muchas ganas de hacerlo”. Vía Blabbermouth.

El último lanzamiento Korn, ‘Requiem‘, nació de circunstancias muy diferentes a la mayoría del catálogo de la banda. Con su ocupado calendario de giras detenido debido a la pandemia de COVID-19, el conjunto se encontró con la energía de un nuevo proceso creativo libre de limitaciones de tiempo. Esto les permitió hacer cosas con ‘Requiem’ que las dos últimas décadas no siempre les habían permitido, como tomarse más tiempo para experimentar juntos o grabar diligentemente en cinta analógica.

En marzo de 2021, Evanescence lanzó su más reciente álbum de estudio, ‘The Bitter Truth‘, que incluye los sencillos “Wasted On You” y “Use My Voice”, ambos nominados a los premios MTV Video Awards, así como “Better Without You”, tema que se encuentra en el Top 10 en la radio de los Estados Unidos, habiendo pasado 27 semanas en la lista.