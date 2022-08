Tras finalizar su mini residencia de cinco conciertos en la ciudad de Nueva York, Rage Against The Machine ha anunciado que, gracias al apoyo de los fans que compraron entradas benéficas para esos shows, han recaudado $1 millón de dólares.

Como parte de su gira del reencuentro, RATM ofreció cinco conciertos en el Madison Square Garden la semana pasada, en los que tocaron himnos de su discografía como “Bulls On Parade”, “Killing In The Name” y “Guerrilla Radio”, ante unos 100 mil seguidores.

El 10% de las entradas para estos conciertos -y todos los demás de su gira norteamericana “Public Service Announcement”– se vendieron con “precios benéficos”, por lo que se aplicaron tarifas más altas, en parte para disuadir a los revendedores, y todos los fondos adicionales generados se destinaron a organizaciones benéficas locales.

El conjunto anunció su hazaña en redes sociales anoche (15 de agosto), asegurando que el millón de dólares recaudado por los neoyorquinos se distribuiría entre tres organizaciones sin ánimo de lucro. Entre ellas se encuentra el Proyecto de Defensa del Inmigrante, que ofrece ayuda legal a personas en Estados Unidos que se enfrentan a la deportación “y a otras consecuencias adversas de la inmigración”.

Las otras dos organizaciones son Neighbors Together, que proporciona alimentos y servicios sociales a los necesitados en Ocean Hill, Brownsville y Bedford-Stuyvesant, “tres de las zonas de más bajos ingresos de la ciudad de Nueva York”; y The Campaign Against Hunger, que “aumenta el acceso a alimentos seguros y nutritivos y a recursos relacionados” en todo N.Y.

En noticias relacionadas, Rage Against the Machine tuvo que cancelar abruptamente su actual -y largamente esperada- gira del reencuentro, luego de que Zack de la Rocha se lastimara el pie durante uno de los primeros conciertos. Con varios recitales más por delante en Europa, la banda deberá frenar sus planes de trabajo ante la ruptura del talón de Aquiles que sufrió el vocalista.