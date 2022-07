La gira de reunión de RATM ha sido una de las cosas más esperadas de este 2022 no sólo por el hecho de ver a la banda reunida, sino por los clásicos que han estado interpretando y que muchos de los fans jamás pensaron volver a escuchar.

Tomemos por ejemplo “Born of a Broken Man”, track perteneciente al súper disco ‘The Battle of Los Angeles‘, liberado en el ’99, que la banda interpretó el pasado 27 de julio durante un show en Ohio (¿conmigo?).

Tal y como loudwire reporta, es evidente que RATM se ha presentado fácilmente más de 500 veces en toda su historia. Decir 1,000 shows inclusive parece poco. Sin embargo, la analítica demuestra que la banda sólo ha interpretado esta canción 74 veces en toda su historia, siendo esta última la primera vez en 14 años.

Así que aquellos que vivieron este mágico momento en Ohio, definitivamente fueron testigos de la historia.

¡Chequen por acá la presentación!

En otras noticias, no todo en la gira de RATM ha sido miel sobre hojuelas; mucho menos para Tom Morello.