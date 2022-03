Tal y como se había anticipado, los Foo Fighters no actuarán en la 64º edición de los premios Grammy que se realizará el próximo 3 de abril; tras el lamentable fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins.

La organización del evento ha anunciado un nuevo slot de artistas que se presentarán en vivo, y los Foo Fighters ya no forman parte de él. En su lugar, J Balvin, Silk Sonic y Carrie Underwood, entre otros; toman la responsabilidad de las actuaciones en directo.

El día de ayer (29 de marzo), Foo Fighters hizo oficial la cancelación de su actual gira mundial, a la luz de lo sucedido con Taylor Hawkins. El músico falleció a los 50 años de edad producto de un súbito ataque cardiaco, mientras se encontraban en medio del tramo latinoamericano del tour.

No obstante, el comunicado oficial de cancelación de gira no mencionaba nada sobre la actuación de los Foo Fighters en los Grammy, que se anunció un día antes del fallecimiento de Hawkins. Y aunque ahora ya no forman parte de la lista, Variety informa que sí se realizará un homenaje in situ al músico.

“Honraremos su memoria de alguna manera. Queremos averiguar qué es lo correcto y que sea respetuoso con todos los implicados. Seremos pacientes. Estaremos planeando hasta el final”. Jack Sussman, vicepresidente de especiales, música y eventos en directo de la CBS.

Recordemos que Foo Fighters está nominado por partida triple en los Grammys 2022, en las categorías de Mejor Actuación de Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock.

La mayoría de los principales nominados a los Grammy del 2022 actuarán en el programa, pero un puñado de artistas con una alta puntuación en las nominaciones no actuarán (como Doja Cat, Lady Gaga y Justin Bieber). Los artistas previamente anunciados para los Grammys son Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Nas, Olivia Rodrigo y Chris Stapleton.

Balvin, por su parte, quien recientemente se ha visto envuelto en diferentes polémicas y disputas mediáticas; está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por ‘José’.