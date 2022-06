Con más de 20 años en la industria, Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam, ha roto la barrera que lo identifica únicamente como vocalista de una agrupación, aventurándose a crear su propio arte en solitario. Y aunque goza de una prolífica carrera como solista (recientemente lanzó al mercado su tercer álbum independiente, ‘Earthling’); eso no ha impedido que también incursione en la especialidad de los soundtracks, tal y como lo han hecho contemporáneos como Radiohead.

Y es que, componer la banda sonora que acompañará a una película, le da la oportunidad al creador de expandir su onda sonora. En una entrevista que ofreció a Uncut Magazine, el músico de 57 años de edad se sinceró sobre cuál fue el motor definitivo que le impulsó a escribir su primer soundtrack.

Eddie Vedder en vivo

Según él, fue la “sinergia perfecta entre película y música, lo que realmente le inspiró a intentar escribir para el cine”. ¿Y de quién está precisamente hablando? Pues de nada más y nada menos que del compositor británico Cat Stevens, quien contribuyó al OS de ‘Harold And Maude’, película de la década de los setenta dirigida por Hal Ashby, que explora el drama existencial de vivir una vida plena.

“Cuando tenía 12 años, recuerdo haber visto ‘Harold And Maude’, una película que va acompañada de varias canciones de Cat Stevens“- respondió Vedder. “La voz de Cat representa la voz interior del personaje a lo largo de la cinta, y lo hace de forma absolutamente perfecta”. Continuó explicando: “(…) Por ejemplo, la escena final, en la que parece que ‘Harold’ va a caer por el acantilado, con la lluvia golpeando el parabrisas, … ya sabes cómo se siente. De repente tocan “Trouble” de Cat Stevens, y es totalmente abrumador, desgarrador. Así que ver cómo funcionaba allí me hizo pensar que podía intentarlo“. Uncut Magazine, Via Far Out Magazine.

El primer coqueteo de Vedder con la gran pantalla se produjo en 1995, cuando creó la partitura de ‘Dead Man Walking’, película protagonizada por Sean Penn y Susan Sarandon, que sigue a un hombre condenado a muerte que apelaba a su absolución.

Tras aquel exitoso primer intento, el músico recibió el encargo de realizar una hermosa interpretación de “You’ve Got to Hide Your Love Away” de los Beatles para la película de 2001, también protagonizada por Sean Penn, ‘I Am Sam’. Posteriormente, ha colaborado en la banda sonora de ‘A Brokedown Melody’ (2004), ‘Body of War’ (2007) y ‘Eat Pray Love’ (2010).

Sin embargo, la contribución más aclamada de Vedder es sin duda para la película del 2007, ‘Into the Wild’. Está basada en el libro de no ficción de 1996 de Jon Krakauer, que sigue la extraordinaria historia del explorador “Christopher McCandless”. Vedder colaboró no con una canción, sino con un álbum entero para musicalizar el drama.