La actuación de Muse en el festival de la Isla de Wight el domingo (19 de junio) fue muy extensa: una explosión de 21 canciones llenas no sólo de una serie de clásicos de su monstruoso catálogo, sino también de algunos detalles de audio inesperados.

Incluyeron un fragmento de “Back in Black” de AC/DC al final de “Hysteria” de ‘Absolution’; la introducción y el icónico breakdown de “Duality” de Slipknot al final de “Won’t Stand Down”; y “Foxy Lady” de Jimi Hendrix y “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses al final de “Supermassive Black Hole” y “Plug In Baby”, respectivamente.

Pero un momento destacado fue cuando el líder Matt Bellamy dejó su guitarra eléctrica después de terminar “Plug In Baby”, y se puso un guante musical robótico para tocar su sencillo del 2020, “Behold, the Glove”.

En las nuevas imágenes publicadas en YouTube, se puede ver a Bellamy aventurándose hacia la rampa del escenario con guante en mano tal y como si fuera “Thanos”, antes de usarlo para tocar una ecuánime selección de líneas de sintetizador. Sin embargo, el espectáculo audiovisual sólo duró un par de minutos, antes de que la banda se lanzara a tocar “Uprising”, el primer tema de ‘The Resistance’. Puedes mirar el épico momento a continuación.

Mientras tanto, Muse se está preparando para lanzar su noveno álbum de estudio, ‘Will of the People’. Además de “Won’t Stand Down”, la banda ha lanzado otros dos cortes del disco, “Compliance” y el tema que da título al disco. Los tres fueron tocados durante la actuación de Muse en la Isla de Wight, que también incluyó la canción aún no publicada “Kill or Be Killed”.

‘Will of the People’ es descrito por la banda como una exploración de la “creciente incertidumbre e inestabilidad en el mundo“, trazando la navegación personal de Bellamy a través de los volátiles acontecimientos de los últimos años.