Kirk Hammett de Metallica reveló recientemente por qué tiene “miedo” de escuchar ‘Lulu’, el álbum de Metallica de 2011 con Lou Reed de The Velvet Underground. Al momento de su debut, el esfuerzo colaborativo recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada, y una respuesta negativa de los fans de Metallica.

Pero el desdén del público no es la razón por la que el guitarrista principal de Metallica es ahora reacio a reproducir el disco.

No, se trata más bien de una reverencia sentimental por el material y por el vocalista principal del esfuerzo, Reed. El fallecido rockero, quien murió en 2013; no solo lideró The Velvet Underground sino que fue un desafiante artista en solitario. Y hace varios años, David Bowie, otro icono del rock ya fallecido, escribió a Reed una carta elogiando ‘Lulu’.

Fue un halago que Hammett no olvidará pronto.

“Fue uno de los mayores elogios que he recibido como músico y artista”– dijo el miembro de Metallica en una entrevista con NME, publicada la semana pasada (17 de junio). “Fue un honor increíble trabajar con Lou Reed, y me encantó el álbum Lulu”. “Recuerdo que Lou compartió conmigo esa carta que David Bowie le envió. Estaba escrita en papel, y era una valoración tan elogiosa y extenuante de ‘Lulu'”. “Cuando Lou me la enseñó, ¡me hizo llorar! Porque puede que yo sea un tipo de heavy metal, pero Lou Reed y David Bowie hicieron toneladas de gran música que han sido una gran inspiración para mí a lo largo de toda mi vida”. Vía NME.

Sin embargo, Hammett confiesa que le resulta difícil volver a escuchar ‘Lulu’, porque le devuelve a esa época. “Pensar en trabajar con Lou y empaparme de su ambiente. Se convirtió en un álbum muy emocional para mí, ¡y me da miedo escucharlo!”.

En ‘Lulu’, Metallica aporta el musculoso respaldo musical a 10 ambiguas piezas líricas escritas e interpretadas por Reed. Su único sencillo, “The View”, surgió en septiembre del 2011.

Mientras tanto, en abril, Hammett publicó su primer trabajo en solitario, ‘Portals’, justo a tiempo para el Record Store Day. Aquel mes, sugirió que tiene la intención de seguir trabajando en material en solitario.

Metallica, que lleva más de 40 años juntos, está de gira por todo el mundo. En la actualidad se están rodando varios documentales nuevos sobre la banda. El año pasado, el baterista, Lars Ulrich, dijo que era “demasiado pronto” para hablar de un nuevo álbum, aunque aparentemente sí han estado trabajando en uno.