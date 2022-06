Dos de las bandas más emblemáticas de la era grunge son indudablemente Pearl Jam y Nirvana. Y contrario a lo esperado -que existiera una amistad incorruptible entre ambos conjuntos- lo cierto es que el líder de Nirvana no sentía ningún tipo de aprecio por la calidad artística de Eddie Vedder y compañía.

Y es que, aunque siempre trató de mostrarse cortés con el líder de Pearl Jam (en una entrevista con MTV dijo que le parecía “un tipo muy agradable“); y pese a que ambos provenían de un entorno más o menos igual (adolescentes aislados que encontraron refugio en el rock), eso no quiere decir que, necesariamente, su filosofía musical fuera la misma.

Cuando saltaron a la fama con sus respectivas bandas, Seattle se había convertido en la capital de un nuevo tipo de música alternativa, que consideraba al rock dominante como corrupto, hinchado y redundante. Al igual que el punk, la escena grunge exigía a sus artistas un alto nivel de autenticidad. Aquellos que no estaban a la altura de la pureza del underground eran despreciados y considerados unos vendidos. Pearl Jam era una de esas bandas.

En este contexto, Cobain criticaba con frecuencia a Pearl Jam, pues creía que simplemente habían adoptado la estética de la escena underground del grunge, cuando se dieron cuenta de su alcance y popularidad. En su opinión, carecían de originalidad y eran poco más que un grupo de rock comercial, vestido con pantalones rotos y chamarras de cuero.

En una entrevista temprana con el fanzine Flipside, Cobain se sinceró sobre por qué siempre había odiado a bandas como Pearl Jam y Alice In Chains.

“Esas bandas llevan años en la escena de la laca y el cockrock y, de repente, dejan de lavarse el pelo y empiezan a llevar camisas de franela. Para mí no tiene ningún sentido. Hay bandas que se trasladan de Los Ángeles y de todas partes a Seattle y luego afirman que han vivido allí toda su vida para poder conseguir contratos discográficos. Realmente me ofende”. Flipside vía Far Out Magazine, 1992.

A los ojos de Cobain, Pearl Jam era una adición indigna a la escena grunge porque poco o nada habían hecho por cultivar su estética. Simplemente la habían explotado.

Sin embargo, hay que puntualizar que las críticas del intérprete de “Smells Like Teen Spirit” no iban dirigidas a Eddie Vedder como individuo, si no a lo que él y su proyecto representaban como agrupación y artistas. En cierto modo, Pearl Jam eran un síntoma más de una escena que Cobain consideraba que se estaba contaminando poco a poco.