En algún punto de nuestras vidas, seguramente hemos pensado en las canciones que nos gustaría que sonaran en nuestro funeral. No es diferente para Lars Ulrich, el icónico baterista de Metallica quien, con toda la seguridad del mundo ya sabe que temas se reproducirán en los altavoces para despedirlo de este plano existencial. Se trata de una colección ecléctica, que refleja perfectamente todas las aristas de su personalidad. Repasémosla a continuación.

“Killing In The Name Of”– Rage Against the Machine

La primera sugerencia de Ulrich es el himno insurrecto de Rage Against The Machine, “Killing In The Name”. Y aunque frases como “Fuck you, I won’t do what you tell me!” le apasionan, admite que no es una canción que definió su vida, propiamente hablando.

RATM es una banda que Ulrich ha defendido en varias ocasiones, y su álbum debut le ayudó a navegar por el laberinto distópico del 2020. Comentó al respecto:

“El primer álbum de Rage Against the Machine. Desde mi punto de vista, no hay nada que ponga las cosas más en perspectiva que Rage Against the Machine. La música, los temas, las letras, la entrega… todo parece tan acertado y relevante para la locura diaria que aparece cada vez que desbloqueas tu teléfono. Creo que es la banda sonora perfecta para el 2020″. Vía Louder.

“Supersonic”– Oasis

La segunda opción de Ulrich es diametralmente opuesta a la furia de Rage Against the Machine. Viene por cortesía de Oasis con “Supersonic”, que es otro de los grupos favoritos del hombre de Metallica de todos los tiempos. Incluso sugirió una vez que Noel Gallagher era el mejor compositor de la historia.

“Lo más difícil del mundo -créeme, lo sabemos de primera mano- es escribir una canción sencilla”– dijo Ulrich. “Y cuanto más corta y sencilla, más difícil es. Esas grandes canciones de Oasis –‘Wonderwall’, ‘Live Forever’, ‘Supersonic’- si escuchas a Noel hacerlas él solo, únicamente con la guitarra y la voz; es bastante increíble lo que esas canciones provocan cuando estás así de desnudo y vulnerable.” Vía Louder.

“Am I Evil?”- Diamond Head

Ulrich pensó entonces en “Am I Evil?”, corte que apareció en el álbum debut de los metaleros británicos Diamond Head en 1980.

La canción fue inmediatamente popular entre los círculos de heavy metal del Reino Unido en la época de su lanzamiento, pero sólo alcanzó la fama internacional después de que Metallica la reversionara como cara B de su sencillo “Creeping Death” en 1984.

“Return Of The Vampire”– Mercyful Fate

Por último pero no menos importante, el baterista escogió un tema muy ad hoc para la ocasión. Se trata de “Return of the Vampire”, canción que titula el álbum recopilatorio de demos raros de Mercyful Fate, grabados antes de su primer lanzamiento oficial en 1982. Fue publicado en 1992 por Roadrunner Records.