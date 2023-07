Ser despreciado por la leyenda David Bowie debe de haber sido un trago difícil de pasar. Después de todo, no se convirtió en uno de los pioneros más eminentes de la música sin tener una visión crítica del mundo. Duro consigo mismo más que con los demás, siempre se esforzó por crear un arte genuino y único, esperando lo mismo de regreso.

En alguna oportunidad (vía Far Out), el intérprete de Brixton aseguró que aunque su gusto musical era amplío, sí había un género musical que no soportaba. Se trataba del country, que detestaba.

“Creo que la única música que no escuchaba era country y western, y eso se mantiene hasta hoy. Para mí es mucho más fácil decir que el tipo de música que no escuchaba era más o menos esa. Me refiero a todo, desde jazz hasta música clásica y popular”.

Sin embargo, el Starman llegó a desdeñar a otros colegas, aunque no se desempeñaran en el country. Revisemos 5 de ellos.

Gary Numan

Dejémoslo claro: A David Bowie no le gustaba nada Gary Numan. A pesar de que Numan era fan de Bowie de toda la vida, los sentimientos no eran recíprocos. En 1980, Bowie incluso echó a Numan de ‘The Kenny Everett Christmas Show’ por considerar que estaba copiando su actuación.

En “Teenage Wildlife” del álbum de 1980 ‘Scary Monsters (and Super Creeps)’, Bowie canta: “Eres un magnate con la nariz rota, uno de los chicos de la nueva ola, lo mismo de siempre disfrazado de nuevo, apareces a la vista, tan feo como un millonario adolescente, fingiendo que es un mundo de niños prodigio”.

Axl Rose

Una entrada más personal. A finales de los 80, Bowie se vio envuelto en un altercado físico con Axl Rose, el frontman de Guns N’ Roses. El guitarrista Slash lo reveló en sus memorias homónimas. Recordó que Bowie y Axl se peleaban por Erin Everly, hija de Don Everly.

La leyenda cuenta que Bowie fue a ver a GNR junto a Ola Hudson, la mamá de Slash de la que era amigo. Sin embargo, Axl comenzó a insultarlo y a burlarse de él, provocando su furia perpetua.

Elton John

Elton John era otra figura notable por la que Bowie no sentía admiración, a pesar de que ambos -y el líder de T. Rex, Marc Bolan– frecuentaban juntos clubes gays cuando eran más jóvenes. En declaraciones a Rolling Stone en 1976, Bowie admitió que llamaba a John “el Liberace, la reina simbólica del rock”.

Los insultos que Bowie dirigió a Elton John no se detuvieron ahí. También comentó: “Me considero responsable de toda una nueva escuela de pretensiones – ellos saben quiénes son. ¿Verdad, Elton?”. El cantante de “Rocket Man” acabó perdonando a Bowie, aunque nunca se reconciliaron personalmente.

Paul McCartney

Con Paul McCartney, Bowie era un poco menos incisivo, aunque nunca ocultó que no le gustaba. En respuesta a una pregunta sobre lo que pensaba de “contemporáneos” como The Rolling Stones y Paul McCartney, explicó que aunque le gustaba “algo” del trabajo de los primeros, no le entusiasmaba el de McCartney. Dijo: “No me gusta mucho de Paul. Es un buen tipo, le he visto un par de veces”.

En 1996, al hablar del impacto de The Beatles, intentó desmontar la creencia generalizada de que la banda de Liverpool sigue siendo esencial hoy en día. Dijo: “Bandas como los Beatles (que) eran tan grandes en términos de lo que vendían y de la influencia que tenían” tuvieron claramente un impacto en la década de 1960, pero “muy poco de su influencia se siente realmente ahora”.

The Jesus and Mary Chain

A primera vista, cabría esperar que Bowie hubiera sido fan de los héroes escoceses del alt-rock The Jesus and Mary Chain. Cuando irrumpieron en 1985 con su debut ‘Psychocandy’, se les consideró auténticos pioneros, con una forma de noise rock mezclado con bubblegum pop.

Sin embargo, con su segundo álbum, ‘Darklands’, de 1987, la banda refinó su sonido, creando sencillos como “April Skies” y “Happy When It Rains”. A pesar de este sonido más accesible, durante una entrevista con Musician en agosto de ese año, Bowie arremetió contra la banda, calificándolos de “horribles” y “soporíferos como los Velvet sin Lou”.