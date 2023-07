Así como los fans, Thom Yorke también tiene sus obras menos favoritas de Radiohead. No importa cuan amadas o exitosas sean, el músico continúa examinándolas con ojo de halcón y hasta les encuentra uno que otro defecto, cayendo de su gracia. Tal es el caso de la muy querida “High & Dry“, que en palabras de York no es mala, sino malísima.

Puede que ‘The Bends’ (1995), álbum de donde se extrae “High & Dry”, no sea el favorito de los fans, pero es muy importante en la carrera de Radiohead. Tras el éxito de “Creep”, querían demostrar que no serían una banda de one hit wonder. Con ‘The Bends‘, más equilibrado y dador de varios sencillos, Radiohead concretó su estatus en la industria.

Y aunque los grandes halagos llegarían con la innovación de ‘Ok Computer’, ‘Kid A’ o ‘In Rainbows’; ‘The Bends’ ostenta un lugar muy especial, para bien y para mal. Según Thom Yorke, de este disco se extrae la que él considera la peor canción de Radiohead, y no es otra que la balada “High and Dry”.

La canción acumula más de 300 millones de streams en Spotify hasta la fecha, pero la popularidad no siempre refleja la calidad. Yorke reflexionó sobre el tema en una entrevista con Billboard en 1996, en la que reveló que la letra trataba sobre “una chica con la que salía”, pero que “se mezcló con ideas sobre el éxito y el fracaso”. Más tarde afirmó que el tema “no es malo, es realmente malo”.

“High and Dry” se grabó originalmente en 1993 durante las sesiones de ‘Pablo Honey’ y, aunque no se incluyó en el álbum de debut, Yorke permitió que el tema remasterizado apareciera en ‘The Bends’ con mucha reticencia.

En noticias relacionadas, Radiohead, junto a Peso Pluma y Luis Miguel, fue mencionado por Bad Bunny como una de sus bandas favoritas del momento. El reguetonero super estrella confesó que ‘Ok Computer’ e ‘In Rainbows’ son sus álbumes favoritos. Entérate de los detalles por aquí.