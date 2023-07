Con el pasar de los años, uno puede voltear atrás y ver lo que hemos realizado desde otra perspectiva. Tal es el caso de Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, quien recientemente mencionó su álbum menos favorito de los Red, además de confesar que tiene la esperanza de volverlo a grabar.

El musico habló en una nueva entrevista con Los Angeles Times, en la que reflexionó sobre su extensa carrera y se sinceró sobre de cuál de sus álbumes con los veteranos del funk rock se siente menos orgulloso.

Hablando con Mikael Wood, Flea -cuyo nombre real es Michael Peter Balzary– admitió que de los 13 álbumes de estudio de la banda, es su LP debut de 1984 el que desearía poder volver a grabar.

“Siempre me arrepiento de cómo hicimos el primero. Creo que las canciones son muy buenas. Nuestra banda echaba humo por aquel entonces. Pero [el baterista] Jack [Irons] y [el guitarrista] Hillel [Slovak] lo dejaron, y contratamos a estos otros dos tipos: Jack Sherman y Cliff Martinez“. Continuó, explicando cómo la nueva dinámica afectó al sonido de la grabación: “Ambos eran grandes músicos, pero la conexión no era tan profunda como la que teníamos con los tipos con los que empezamos. Muchas veces he querido volver a grabar ese álbum, pero nunca he podido convencer a nadie”.

Uno de sus álbumes menos reconocidos, el LP autotitulado llegó a través de EMI America y Enigma, e incluye temas como “Out In L.A.”, “Get Up And Jump” y “True Men Don’t Kill Coyotes”.

Desde entonces, tanto Martinez como Sherman han desarrollado una amplia carrera musical: el primero ha participado en la banda sonora de películas como ‘Drive’, ‘Only God Forgives’ y ‘The Lincoln Lawyer’, y el segundo ha trabajado con Bob Dylan y George Clinton.

En otras noticias sobre Red Hot Chili Peppers, Flea recordó recientemente que el líder Anthony Kiedis no se considera músico y que a menudo se menosprecia a sí mismo en comparación con los demás miembros de la banda. Entérate de los detalles por aquí.