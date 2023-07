Durante la última edición de los conciertos conocidos como “Weekends With Adele”, la cantante dejó muy en claro que no apoya en lo absoluto, esa tradición de aventarle cosas al escenario a los artistas, variety.

Como ya lo sabes, de unos años para acá, se volvió una moda el lanzar Dr. Simis, peluches personalizados y celulares al escenario, con la intención de que los artistas interactúen con ellos y se los queden como recuerdo de sus fans.

Sin embargo, la cantante originaria del Reino Unido, no parece apreciar anda que los asistentes a sus shows, interrumpan el trabajo de su equipo al estar lanzando cosas y en cierta medida, arriesgando la integridad del artista.

Ya lo vimos con Beba Rexha quien durante una presentación en vivo, fue golpeado deliberadamente por un fan que dijo sí haber tenido toda la intención de lastimarla, simplemente porque pensó que sería divertido.

¿Y qué es lo que Adele tiene que decirle a quienes piensan eso?

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:



“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm