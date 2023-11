El grupo estadounidense Green Day, conocido por su enfoque político en canciones como “American Idiot”, ha explicado su decisión de dejar de lado temporalmente sus temas políticos y por qué han regresado a ellos ahora.

El trío, conformado actualmente por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool; ha anunciado recientemente su decimocuarto álbum de estudio, titulado ‘Saviours’. La banda describe este esfuerzo como un “puente” entre sus trabajos ‘Dookie’ y ‘American Idiot’ y que, de este manera, retoman su enfoque en el comentario político.

Hablando sobre el sencillo principal, “The American Dream Is Killing Me”, como punto culminante de este regreso, el líder Armstrong confesó que originalmente fue escrita para su álbum anterior, ‘Father of all Motherfuckers’. Sin embargo, decidieron guardarla para una colección con una carga política más marcada.

“Para ‘Father Of All…’ no queríamos abordar lo político porque era demasiado evidente. Era como tomar la fruta madura porque en ese momento había una política terrible y una división severa en Estados Unidos”, explicó en una entrevista con 102.1 The Edge. “Pero esta vez, decidimos sacarlo a la luz y nos pareció el momento perfecto”.

Explicó también que se apartaron durante algún tiempo de los motivos políticos porque no querían ser “otro experto señalando con el dedo en CNN”, ya que las canciones políticas, como cualquiera otra, requieren de mucho corazón para componerles.

“Creo que si sigues haciendo canciones políticas solo porque estás enojado, pierde su esencia. Se convierte en parte del ruido del que todos se quejan. Se necesitan esos momentos especiales e inspirados para realmente crear algo como ‘The American Dream Is Killing Me'”.

El sencillo principal ha sido seguido por “Look Ma, No Brains!”. Mientras tanto, el lanzamiento de ‘Saviours’ está programado para el 19 de enero.

Mientras tanto, Green Day y The Smashing Pumpkins han anunciado una próxima gira conjunta de estadios que arrancará en 2024 (con fechas y detalles aún por confirmar). Entérate de la noticia por aquí.