¡Increíbles noticias para los fanáticos del rock y el happy punk! Green Day ha anunciado una gira por estadios para el 2024 en compañía de The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas.

Billie Joe Armstrong reveló esta emocionante noticia durante un concierto en un club de Las Vegas el jueves (19 de octubre) por la noche, justo antes de que la banda se presente como acto principal en el festival When We Were Young de este fin de semana.

“Tengo un gran anuncio. Es realmente importante. Preparen sus cámaras” (vía Rolling Stone), expresó Billie Joe Armstrong, el líder de Green Day, antes de revelar la gira a los aficionados reunidos en el Fremont Country Club. Muchos de ellos habían hecho fila desde la mañana para asegurarse un lugar en el recinto con capacidad para 850 personas, un contraste significativo con los enormes escenarios en los que Green Day actuará en 2024.

Aunque aún no se han dado a conocer las fechas exactas ni la información sobre la venta de boletos para esta gira, los fanáticos pueden esperar ansiosos más detalles en el futuro.

Además de este anuncio, Green Day presentó en vivo una nueva canción titulada “The American Dream is Killing Me” durante su espectáculo en el Fremont Country Club en Las Vegas. También interpretaron todas las canciones de su icónico álbum ‘Dookie’, que celebra su 30 aniversario en 2024.

La banda tocó en Las Vegas el single que saldrá de manera oficial el próximo martes 24 de octubre. "Esta es la primera canción de nuestro nuevo álbum", dijo Billie. The American Dream Is Killing Me.

Además del estreno de “The American Dream is Killing Me” y el repaso completo de ‘Dookie’, el programa también contó con el debut en vivo de “Graffitia” de ‘Father of All Motherfuckers’ de 2020 y varias canciones que no se tocaron en vivo en años, incluidas “Oh Love”, “Stuart and the Ave.”, “Warning” y “Homecoming”.

Mientras tanto, Green Day lanzará la versión oficial de “The American Dream Is Killing Me” el 24 de octubre. La banda adelantó la canción el 1º de octubre al compartir un video de Billie Joe Armstrong despertando (un guiño al popular “Wake Me Up When Septiembre Ends”) y presionó “posponer” en su despertador, que reproducía un fragmento de la nueva canción.

El grupo estrenó una nueva canción inédita titulada “1981” en el Festival d’ete de Quebec en junio. Aún no han anunciado la fecha de lanzamiento ni el título de un nuevo álbum, que será el primero desde ‘Father of All Motherfuckers’.