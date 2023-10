A pesar de que la música es una de las formas de arte más subjetivas (como lo revela ciertos estudios), a lo largo de la historia ha habido individuos que se destacaron como eruditos y críticos, especialmente en el ámbito del rock, que desde la década de los sesenta se ha mantenido como uno de los géneros más populares en el planeta.

La vida es demasiado breve para malgastarla escuchando música de baja calidad, y los críticos de rock desempeñan un papel fundamental al ayudar a los oyentes a descubrir lo más destacado. Actúan como guardianes, influyendo en lo que se emite en la radio (y hoy en día, en las plataformas de streaming). Al mismo tiempo, contribuyen a establecer el “legado de un músico en la historia de la música”, según Kembrew McLeod en su obra ‘One and a Half Stars: A Critique of Rock Criticism’ en América del Norte.

En este sentido, el sitio Stacker realizó su propio listado de ‘Los Mejores 100 Discos de Rock de la Historia’, tomando como eje los datos arrojados por la famosa agregadora de reseñas Metacritic.

Solo se consideraron los álbumes con siete o más reseñas, excluyendo EPs, cajas recopilatorias y recopilaciones. Es importante señalar que la lista está influenciada por la disponibilidad de datos de reseñas musicales, lo que genera un sesgo hacia las últimas tres décadas, entre otros factores.

Además, Stacker llevó a cabo un análisis adicional al examinar reseñas y entrevistas con músicos de publicaciones reconocidas como Rolling Stone, Spin, Drowned in Sound, Pitchfork, The Guardian, The New York Times, Los Angeles Times, The A.V. Club, PopMatters y Now Toronto, con el fin de enriquecer la información sobre los álbumes.

A continuación, te compartimos el Top 10 de ‘Los Mejores 100 Discos de Rock de la Historia’. Por aquí, puedes revisar el ranking completo.

10. ‘Led Zeppelin II’ de Led Zeppelin

Metapuntuación: 95

Puntuación del usuario: 8,9

Fecha de estreno: 16 de octubre de 1968

“Algunas de las canciones más queridas de Led Zeppelin, incluidas ‘Ramble On’ y ‘Whole Lotta Love’, aparecieron en el segundo álbum de estudio de la banda. Aunque el álbum tuvo ventas locales asombrosas, su sonido duro lo hizo inadecuado para reproducir en la radio”, Ritchie York de Billboard.

9. ‘Historie de Melody Nelson’ de Serge Gainsbourg

Metapuntuación: 96

Puntuación del usuario: 8,7

Fecha de estreno: 24 de marzo de 2009

“Serge Gainsbourg desafió los géneros con su álbum “Histoire de Melody Nelson”, que tiene un mundo sonoro como ningún otro en el rock”, según Tom Ewing de Pitchfork. “Luego influyó en una variedad de otras bandas, incluidas Portishead, Beck, Faith No More y Arctic Monkeys”.

8. ‘Electric Ladyland’ de The Jimi Hendrix Experience

Metapuntuación: 97

Puntuación del usuario: 8,7

Fecha de estreno: 16 de octubre de 1968

“El último álbum de estudio lanzado antes de la muerte de Jimi Hendrix en 1970, ‘Electric Ladyland’, se considera la verdadera obra maestra del músico, llena de nuevos y atrevidos colores sonoros, sabores y aventuras”, según Dan Epstein de Rolling Stone.

7. ‘Led Zeppelin’ de Led Zeppelin

Metapuntuación: 97

Puntuación del usuario: 9,0

Fecha de estreno: 12 de enero de 1969

“El álbum debut de Led Zeppelin mostró al mundo una nueva visión del hard rock emergente, una que infundía blues en el sonido más duro. Si bien los críticos dieron malas críticas al álbum tras su lanzamiento, fue un éxito entre los fanáticos de la música y ahora muchas de las canciones se consideran elementos básicos del rock clásico”.

6. ‘Brian Wilson presents SMiLE’ de Brian Wilson

Metapuntuación: 97

Puntuación del usuario: 7,9

Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2004

“Brian Wilson, miembro de los Beach Boys, resucitó el ambicioso álbum “Smile” que la banda había dejado de lado casi cuatro décadas antes y lo lanzó como ‘Brian Wilson Presents SMiLE’ en 2004. Wilson combinó fragmentos que la banda había grabado con diferentes músicos en diferentes estudios a lo largo de los años y agregó las evocadoras letras de Van Dyke Parks a las pistas”, Robert Christgau.

5. ‘Houses of the Holy’ de Led Zeppelin

Metapuntuación: 98

Puntuación del usuario: 8,8

Fecha de estreno: 28 de marzo de 1973

“Jordan Runtagh de Rolling Stone calificó el quinto álbum de Led Zeppelin como ‘un LP brillante y de transición’. El álbum, muy variado, exploró el funk y el reggae, e incluso incluyó un canto de muerte vikingo”.

4. ‘Led Zeppelin III’ de Led Zeppelin

Metapuntuación: 98

Puntuación del usuario: 8,9

Fecha de estreno: 5 de octubre de 1970

“Led Zeppelin comenzó a explorar la música folk y un sonido más acústico en su tercer álbum de estudio, que debutó en octubre de 1970. Fue escrito mientras la banda se tomaba un descanso en las Montañas Cámbricas, un entorno bucólico que influyó en la música, después de un tumultuoso año de gira”, según Jaan Uhelszki de Classic Rock.

3. ‘London Calling’ de The Clash

Metapuntuación: 100

Puntuación del usuario: 8,9

Fecha de estreno: 14 de diciembre de 1979

“The Clash se expandió más allá de sus raíces punk para explorar el reggae, el rockabilly, el ska e incluso el R&B en ‘London Calling’. La banda escribió el álbum en una habitación apartada de un garaje en Londres, lo que les dio la privacidad que necesitaban para explorar diversas influencias musicales”, según Kenneth Partridge de Mental Floss.

2. ‘Exile On Main Street’ de The Rolling Stones

Metapuntuación: 100

Puntuación del usuario: 8,0

Fecha de estreno: 12 de mayo de 1972

“Explorando temas como el hedonismo y el sexo, el décimo álbum de estudio de los Rolling Stones presenta muchos de sus temas básicos de concierto. Si bien inicialmente recibió críticas mixtas, el álbum comercialmente exitoso se convirtió en un legado para la banda, y la revista Rolling Stone lo llamó ‘un torbellino sucio de blues y boogie'”.

1. ‘Led Zeppelin IV’ de Led Zeppelin

Metapuntuación: 100

Puntuación del usuario: 8,4

Fecha de estreno: 8 de noviembre de 1971